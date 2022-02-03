Вашингтон Уизардс - Детройт Пистонс прямая трансляция 15.02.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
15 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Детройт Пистонс, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс
Детройт
|Очки
|1
|защ
|Кентавиус Колдуэлл-Поуп
16
|3
|защ
|Брэдли Бил
0
|4
|защ
|Иш Смит
8
|5
|защ
|Кассиус Уинстон
0
|6
|фор
|Кристапс Порзингис
0
|8
|фор
|Руи Хатимура
6
|9
|защ
|Дени Авдия
12
|13
|цен
|Томас Брайант
11
|14
|фор
|Айзея Тодд
0
|16
|фор
|Энтони Гилл
4
|17
|защ
|Жоэль Ээи
0
|19
|защ
|Рауль Нето
11
|21
|цен
|Дэниел Гэффорд
0
|22
|фор
|Вернон Кэри
0
|24
|фор
|Кори Кисперт
10
|33
|лёг
|Кайл Кузма
23
|Очки
|0
|лёг
|Крис Смит
0
|2
|лёг
|Кейд Каннингем
12
|5
|защ
|Фрэнк Джексон
0
|6
|защ
|Хамиду Диалло
10
|7
|раз
|Киллиан Хейз
0
|9
|фор
|Джерами Грант
11
|12
|фор
|Айзея Ливерс
0
|13
|цен
|Келли Олиник
0
|17
|защ
|Родни Макгрудер
4
|18
|защ
|Кори Джозеф
9
|24
|фор
|Джаморко Пикетт
0
|28
|цен
|Айзея Стюарт
11
|35
|фор
|Марвин Багли III
10
|38
|защ
|Сабен Ли
0
|41
|лёг
|Саддик Бей
24
|55
|цен
|Лука Гарза
0
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 119 ОТ
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 100
|02.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 91
|28.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 92
|20.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 100
|27.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 102
|17.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 133
|05.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 99
|12.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 112
|21.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 87
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|9,5
|5
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|10,5
|6
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|11,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|11,5
|8
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|11,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|12,0
|10
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|11
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|14,0
|12
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|14,5
|13
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|15,0
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|15
|Бруклин Нетс
|56
|29
|27
|6213-6228
|85
|0,518
|17,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|18,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|18
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|20,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|55
|25
|30
|5881-6061
|80
|0,455
|20,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|57
|25
|32
|5969-6049
|82
|0,439
|21,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|23,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|24,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|24,5
|25
|Сакраменто Кингз
|58
|22
|36
|6389-6658
|80
|0,379
|25,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|28,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|56
|17
|39
|5637-6018
|73
|0,304
|29,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,5
|29
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|34,0
|30
|Детройт Пистонс
|56
|12
|44
|5742-6317
|68
|0,214
|34,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|2,0
|4
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|2,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|2,5
|6
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|5,0
|8
|Бруклин Нетс
|56
|29
|27
|6213-6228
|85
|0,518
|7,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|10
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|55
|25
|30
|5881-6061
|80
|0,455
|11,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|57
|25
|32
|5969-6049
|82
|0,439
|12,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|18,5
|14
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|24,5
|15
|Детройт Пистонс
|56
|12
|44
|5742-6317
|68
|0,214
|24,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|6
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|23,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|24,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|24,5
|13
|Сакраменто Кингз
|58
|22
|36
|6389-6658
|80
|0,379
|25,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|56
|17
|39
|5637-6018
|73
|0,304
|29,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|56
|29
|27
|6213-6228
|85
|0,518
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|57
|25
|32
|5969-6049
|82
|0,439
|9,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|1,0
|3
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|1,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|17,5
|5
|Детройт Пистонс
|56
|12
|44
|5742-6317
|68
|0,214
|23,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|3
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|55
|25
|30
|5881-6061
|80
|0,455
|11,0
|5
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|24,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|4,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|56
|17
|39
|5637-6018
|73
|0,304
|18,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|5
|Сакраменто Кингз
|58
|22
|36
|6389-6658
|80
|0,379
|25,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|6,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|23,5