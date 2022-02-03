Бруклин Нетс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 15.02.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
15 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Сакраменто Кингз, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз
Сакраменто
|Очки
|0
|защ
|Джевон Картер
3
|1
|цен
|Андре Драммонд
11
|1
|защ
|Брюс Браун
19
|2
|фор
|Блэйк Гриффин
0
|6
|защ
|Дэвид Дюк
3
|7
|лёг
|Кевин Дюрант
0
|8
|защ
|Патрик Миллз
8
|11
|защ
|Кайри Ирвинг
0
|12
|защ
|Джо Харрис
0
|14
|защ
|Кесслер Эдвардс
3
|16
|фор
|Джеймс Джонсон
4
|20
|фор
|Дэйрон Шарп
2
|21
|цен
|Ламаркус Олдридж
19
|24
|защ
|Кэмерон Томас
14
|25
|фор
|Бен Симмонс
0
|31
|защ
|Сет Карри
23
|33
|цен
|Николас Клэкстон
0
|Очки
|0
|защ
|Донте Дивинченцо
12
|3
|защ
|Теренс Дэвис
0
|5
|раз
|Де'Аарон Фокс
26
|7
|фор
|Чимези Мету
7
|8
|фор
|Морис Харклесс
1
|9
|защ
|Джастин Холидэй
7
|10
|цен
|Домантас Сабонис
9
|15
|защ
|Дэвион Митчелл
13
|20
|лёг
|Джош Джексон
0
|22
|фор
|Ричаун Холмс
4
|23
|фор
|Луис Кинг
0
|25
|цен
|Алексей Лень
0
|26
|защ
|Джереми Лэмб
0
|30
|цен
|Дэмиан Джонс
0
|40
|лёг
|Харрисон Барнс
6
|41
|лёг
|Трей Лайлз
0
|88
|цен
|Неемиаш Кета
0
Главные тренеры
|Стив Нэш
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
История личных встреч
|03.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 101
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 118
|16.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 136
|08.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 106
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 97
|20.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 123
|21.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 94
|02.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 111 ОТ
|21.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 104
|02.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 109
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|9,5
|5
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|10,5
|6
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|11,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|11,5
|8
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|11,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|12,0
|10
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|11
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|14,0
|12
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|14,5
|13
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|15,0
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|15
|Бруклин Нетс
|56
|29
|27
|6213-6228
|85
|0,518
|17,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|18,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|18
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|20,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|57
|25
|32
|5969-6049
|82
|0,439
|21,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|23,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|24,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|24,5
|25
|Сакраменто Кингз
|58
|22
|36
|6389-6658
|80
|0,379
|25,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|28,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|56
|17
|39
|5637-6018
|73
|0,304
|29,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,5
|29
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|34,0
|30
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|34,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|2,0
|4
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|2,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|2,5
|6
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|5,0
|8
|Бруклин Нетс
|56
|29
|27
|6213-6228
|85
|0,518
|7,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|10
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|57
|25
|32
|5969-6049
|82
|0,439
|12,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|18,5
|14
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|24,5
|15
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|25,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|6
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|23,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|24,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|24,5
|13
|Сакраменто Кингз
|58
|22
|36
|6389-6658
|80
|0,379
|25,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|56
|17
|39
|5637-6018
|73
|0,304
|29,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|56
|29
|27
|6213-6228
|85
|0,518
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|57
|25
|32
|5969-6049
|82
|0,439
|9,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|1,0
|3
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|1,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|17,5
|5
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|3
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,5
|5
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|24,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|4,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|56
|17
|39
|5637-6018
|73
|0,304
|18,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|5
|Сакраменто Кингз
|58
|22
|36
|6389-6658
|80
|0,379
|25,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|6,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|23,5