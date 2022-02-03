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Бруклин Нетс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 15.02.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
15 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Сакраменто Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Сакраменто Кингз, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Очки
0СШАзащДжевон Картер
3
1СШАценАндре Драммонд
11
1СШАзащБрюс Браун
19
2СШАфорБлэйк Гриффин
0
6СШАзащДэвид Дюк
3
7СШАлёгКевин Дюрант
0
8АвстралиязащПатрик Миллз
8
11СШАзащКайри Ирвинг
0
12СШАзащДжо Харрис
0
14СШАзащКесслер Эдвардс
3
16СШАфорДжеймс Джонсон
4
20СШАфорДэйрон Шарп
2
21СШАценЛамаркус Олдридж
19
24СШАзащКэмерон Томас
14
25СШАфорБен Симмонс
0
31СШАзащСет Карри
23
33СШАценНиколас Клэкстон
0
Очки
0СШАзащДонте Дивинченцо
12
3СШАзащТеренс Дэвис
0
5СШАразДе'Аарон Фокс
26
7НигерияфорЧимези Мету
7
8СШАфорМорис Харклесс
1
9СШАзащДжастин Холидэй
7
10ЛитваценДомантас Сабонис
9
15СШАзащДэвион Митчелл
13
20СШАлёгДжош Джексон
0
22СШАфорРичаун Холмс
4
23СШАфорЛуис Кинг
0
25УкраинаценАлексей Лень
0
26СШАзащДжереми Лэмб
0
30СШАценДэмиан Джонс
0
40СШАлёгХаррисон Барнс
6
41СШАлёгТрей Лайлз
0
88ПортугалияценНеемиаш Кета
0
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
История личных встреч
03.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз112 : 101Бруклин Нетс
24.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс127 : 118Сакраменто Кингз
16.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз125 : 136Бруклин Нетс
08.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс119 : 106Сакраменто Кингз
23.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс116 : 97Сакраменто Кингз
20.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз121 : 123Бруклин Нетс
21.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс123 : 94Сакраменто Кингз
02.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз116 : 111 ОТБруклин Нетс
21.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс99 : 104Сакраменто Кингз
02.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз100 : 109Бруклин Нетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6907,0
4 Майами Хит5737206216-5948940,6499,5
5 Чикаго Буллз5736216400-6285930,63210,5
6 Юта Джаз5635216361-5992910,62511,0
7 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,61411,5
8 Милуоки Бакс5735226435-6225920,61411,5
9 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,60712,0
10 Даллас Маверикс5733246060-5877900,57913,5
11 Бостон Селтикс5833256285-6008910,56914,0
12 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,56414,5
13 Денвер Наггетс5631256135-6025870,55415,0
14 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,52616,5
15 Бруклин Нетс5629276213-6228850,51817,0
16 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,50018,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
18 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46420,0
19 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46420,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
21 Нью-Йорк Никс5725325969-6049820,43921,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40423,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39324,0
24 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38624,5
25 Сакраменто Кингз5822366389-6658800,37925,0
26 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32828,0
27 Оклахома-Сити Тандер5617395637-6018730,30429,0
28 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,5
29 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22434,0
30 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21134,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5737206216-5948940,6490,0
2 Чикаго Буллз5736216400-6285930,6321,0
3 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,6142,0
4 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6142,0
5 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,6072,5
6 Бостон Селтикс5833256285-6008910,5694,5
7 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,5645,0
8 Бруклин Нетс5629276213-6228850,5187,5
9 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,5008,5
10 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46410,5
11 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,5
12 Нью-Йорк Никс5725325969-6049820,43912,0
13 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32818,5
14 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22424,5
15 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21125,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6907,0
4 Юта Джаз5635216361-5992910,62511,0
5 Даллас Маверикс5733246060-5877900,57913,5
6 Денвер Наггетс5631256135-6025870,55415,0
7 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,52616,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40423,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39324,0
12 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38624,5
13 Сакраменто Кингз5822366389-6658800,37925,0
14 Оклахома-Сити Тандер5617395637-6018730,30429,0
15 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,6070,0
2 Бостон Селтикс5833256285-6008910,5692,0
3 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,5642,5
4 Бруклин Нетс5629276213-6228850,5185,0
5 Нью-Йорк Никс5725325969-6049820,4399,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5736216400-6285930,6320,0
2 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,6141,0
3 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6141,0
4 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32817,5
5 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21124,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5737206216-5948940,6490,0
2 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,5008,5
3 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46410,5
4 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,5
5 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22424,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5635216361-5992910,6250,0
2 Денвер Наггетс5631256135-6025870,5544,0
3 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,5265,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40412,5
5 Оклахома-Сити Тандер5617395637-6018730,30418,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
5 Сакраменто Кингз5822366389-6658800,37925,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6900,0
2 Даллас Маверикс5733246060-5877900,5796,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39317,0
4 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38617,5
5 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27323,5

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