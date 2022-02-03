Милуоки Бакс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 15.02.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
15 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
|Очки
|3
|раз
|Джордж Хилл
0
|7
|защ
|Грейсон Аллен
14
|9
|фор
|Бобби Портис
17
|11
|цен
|Брук Лопес
0
|13
|фор
|Джордан Нвора
17
|15
|цен
|Грег Монро
3
|21
|раз
|Джру Холидэй
23
|22
|лёг
|Крис Миддлтон
16
|23
|защ
|Уэсли Мэттьюз
0
|24
|лёг
|Пэт Коннотон
0
|25
|цен
|Серж Ибака
6
|28
|Lindell Wigginton
11
|34
|фор
|Яннис Адетокунбо
0
|43
|лёг
|Таннасис Адетокунбо
0
|54
|фор
|Александр Мамукелашвили
0
|Очки
|0
|раз
|Дэмьен Лиллард
0
|0
|защ
|Диди Лозада
0
|0
|лёг
|Джо Инглс
0
|1
|защ
|Анферни Саймонс
31
|2
|фор
|Трендон Уотфорд
9
|4
|фор
|Грег Браун
2
|5
|защ
|Эрик Бледсо
0
|6
|защ
|Кен Джонсон
0
|9
|лёг
|Нассир Литтл
0
|10
|защ
|Деннис Смит
0
|11
|защ
|Джош Харт
27
|16
|фор
|Си Джей Эллеби
10
|19
|защ
|Элайджа Хьюз
2
|21
|фор
|Келджин Блевинс
0
|23
|защ
|Бен Маклемор
5
|26
|фор
|Джастис Уинслоу
13
|27
|цен
|Юсуф Нуркич
23
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|06.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 137
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 127
|02.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 106
|12.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 122
|22.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 129
|22.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|143 : 100
|07.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 103
|01.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 103
|22.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 110
|22.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 93
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|9,5
|5
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|10,5
|6
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|11,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|11,5
|8
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|11,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|12,0
|10
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|11
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|14,0
|12
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|14,5
|13
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|15,0
|14
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|16,5
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|18,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|18
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|20,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|22,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|23,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|24,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|24,5
|25
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|28,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|28,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,5
|29
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|34,0
|30
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|34,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|2,0
|4
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|2,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|2,5
|6
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|5,0
|8
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|7,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|10
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|12,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|18,5
|14
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|24,5
|15
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|25,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|6
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|23,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|24,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|24,5
|13
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|28,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|4,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|10,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|1,0
|3
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|1,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|17,5
|5
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|3
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,5
|5
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|24,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|4,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|17,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|5
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|6,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|23,5