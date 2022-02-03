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Денвер Наггетс - Орландо Мэджик прямая трансляция 15.02.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Орландо Мэджик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Орландо Мэджик, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик
Орландо
Очки
0СШАфорДжамайкл Грин
5
0СШАзащМаркус Ховард
0
1СШАлёгМайкл Портер
0
3СШАзащБонс Хиланд
5
4СШАфорДемаркус Казинс
3
5СШАзащУилл Бартон
9
6СШАзащБрин Форбс
8
7АргентиназащФакундо Кампаццо
3
9СШАзащДэйвон Рид
0
11СШАразМонте Моррис
0
15СербияценНикола Йокич
11
22СШАфорЗеке Ннаджи
0
25СШАзащОстин Риверс
0
27СШАзащДжамал Маррей
0
31СловениялёгВлатко Чанчар
0
32СШАфорДжефф Грин
4
50СШАфорАарон Гордон
5
Очки
1СШАлёгДжонатан Айзек
0
3СШАфорЧума Океке
6
4СШАзащДжейлен Саггс
6
5СШАценМохамед Бамба
0
13СШАзащАр Джей Хэмптон
0
14СШАзащГэри Харрис
4
17ЛитвалёгИгнас Браздейкис
0
20СуданценБол Бол
0
20СШАзащМаркелл Фульц
0
21ГерманияфорМориц Вагнер
0
22ГерманиялёгФранц Вагнер
10
25ВеликобританиялёгАдмирал Скофилд
0
31СШАлёгТерренс Росс
1
33СШАценРобин Лопес
3
34СШАфорУэнделл Картер
6
50СШАразКоул Энтони
4
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
02.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик108 : 103Денвер Наггетс
05.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс119 : 109Орландо Мэджик
24.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик99 : 110Денвер Наггетс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс113 : 104Орландо Мэджик
03.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик87 : 91Денвер Наггетс
06.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик118 : 124 ОТДенвер Наггетс
24.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс112 : 87Орландо Мэджик
09.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик89 : 103Денвер Наггетс
12.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс125 : 107Орландо Мэджик
17.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс125 : 112Орландо Мэджик
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6907,0
4 Майами Хит5737206216-5948940,6499,5
5 Чикаго Буллз5736216400-6285930,63210,5
6 Юта Джаз5635216361-5992910,62511,0
7 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,61411,5
8 Милуоки Бакс5735226435-6225920,61411,5
9 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,60712,0
10 Даллас Маверикс5733246060-5877900,57913,5
11 Бостон Селтикс5833256285-6008910,56914,0
12 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,56414,5
13 Денвер Наггетс5631256135-6025870,55415,0
14 Бруклин Нетс5730276322-6313870,52616,5
15 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,52616,5
16 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,50018,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
18 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46420,0
19 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46420,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
21 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43122,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40423,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39324,0
24 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38624,5
25 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
26 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32828,0
27 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31628,5
28 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,5
29 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22434,0
30 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21134,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5737206216-5948940,6490,0
2 Чикаго Буллз5736216400-6285930,6321,0
3 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,6142,0
4 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6142,0
5 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,6072,5
6 Бостон Селтикс5833256285-6008910,5694,5
7 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,5645,0
8 Бруклин Нетс5730276322-6313870,5267,0
9 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,5008,5
10 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46410,5
11 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,5
12 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43112,5
13 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32818,5
14 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22424,5
15 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21125,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6907,0
4 Юта Джаз5635216361-5992910,62511,0
5 Даллас Маверикс5733246060-5877900,57913,5
6 Денвер Наггетс5631256135-6025870,55415,0
7 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,52616,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40423,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39324,0
12 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38624,5
13 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
14 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31628,5
15 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,6070,0
2 Бостон Селтикс5833256285-6008910,5692,0
3 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,5642,5
4 Бруклин Нетс5730276322-6313870,5264,5
5 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43110,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5736216400-6285930,6320,0
2 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,6141,0
3 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6141,0
4 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32817,5
5 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21124,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5737206216-5948940,6490,0
2 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,5008,5
3 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46410,5
4 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,5
5 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22424,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5635216361-5992910,6250,0
2 Денвер Наггетс5631256135-6025870,5544,0
3 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,5265,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40412,5
5 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31617,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
5 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6900,0
2 Даллас Маверикс5733246060-5877900,5796,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39317,0
4 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38617,5
5 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27323,5

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