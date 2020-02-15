Юта Джаз - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 15.02.2022
Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Хьюстон Рокетс, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
|Очки
|0
|фор
|Эрик Пэскелл
6
|0
|защ
|Джордан Кларксон
11
|3
|фор
|Трент Форрест
0
|6
|защ
|Никил Александер-Уолкер
0
|8
|фор
|Руди Гэй
0
|11
|раз
|Майк Конли
0
|13
|защ
|Джаред Батлер
0
|20
|цен
|Удока Азубуике
4
|21
|цен
|Хассан Уайтсайд
9
|23
|лёг
|Ройс О'Нил
4
|25
|защ
|Дануэл Хаус
8
|27
|цен
|Руди Гобер
6
|41
|фор
|Хуанхо Эрнангомес
0
|44
|лёг
|Боян Богданович
15
|45
|защ
|Донован Митчелл
15
|Очки
|0
|защ
|Джелен Грин
11
|1
|защ
|Джон Уолл
0
|2
|защ
|Дэвид Нваба
0
|3
|раз
|Кевин Портер
4
|6
|фор
|Кей Джей Мартин
7
|8
|лёг
|Дже'Шон Тэйт
9
|9
|защ
|Джош Кристофер
0
|10
|защ
|Эрик Гордон
5
|15
|защ
|Дэйшен Никс
0
|16
|цен
|Усман Гаруба
0
|21
|Trevelin Queen
0
|25
|защ
|Гаррисон Мэтьюз
2
|28
|фор
|Алперен Шенгюн
6
|28
|цен
|Бруно Фернанду
0
|35
|фор
|Кристиан Вуд
7
|71
|защ
|Деннис Шрёдер
2
Главные тренеры
|Куин Снайдер
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|20.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 116
|29.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 122
|09.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 116
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 112
|13.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 99
|23.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 120
|10.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 114
|28.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 126
|25.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|100 : 93
|23.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|107 : 91
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|9,5
|5
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|10,5
|6
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|11,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|11,5
|8
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|11,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|12,0
|10
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|11
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|14,0
|12
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|14,5
|13
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|15,0
|14
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|16,5
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|18,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|18
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|20,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|22,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|23,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|24,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|24,5
|25
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|28,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|28,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,5
|29
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|34,0
|30
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|34,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|2,0
|4
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|2,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|2,5
|6
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|5,0
|8
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|7,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|10
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|12,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|18,5
|14
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|24,5
|15
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|25,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|6
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|23,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|24,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|24,5
|13
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|28,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|55
|31
|24
|6001-5882
|86
|0,564
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|4,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|10,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|57
|36
|21
|6400-6285
|93
|0,632
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|1,0
|3
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|1,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|17,5
|5
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|3
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,5
|5
|Орландо Мэджик
|58
|13
|45
|5979-6466
|71
|0,224
|24,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|56
|31
|25
|6135-6025
|87
|0,554
|4,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|57
|23
|34
|6137-6384
|80
|0,404
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|17,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|57
|42
|15
|6306-5882
|99
|0,737
|4,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|58
|28
|30
|6161-6251
|86
|0,483
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|5
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|6,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|56
|22
|34
|5927-6127
|78
|0,393
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|57
|22
|35
|6373-6362
|79
|0,386
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|23,5