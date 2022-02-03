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Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 15.02.2022

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
15 февраля 2022, вторник. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
СШАСтив Керр
История личных встреч
28.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс90 : 105Голден Стэйт Уорриорз
22.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз115 : 113Лос-Анджелес Клипперс
12.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс130 : 104Голден Стэйт Уорриорз
09.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз115 : 105Лос-Анджелес Клипперс
07.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз101 : 108Лос-Анджелес Клипперс
11.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз107 : 131Лос-Анджелес Клипперс
11.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс109 : 100Голден Стэйт Уорриорз
25.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз122 : 141Лос-Анджелес Клипперс
27.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс110 : 129Голден Стэйт Уорриорз
25.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Голден Стэйт Уорриорз121 : 129Лос-Анджелес Клипперс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6907,0
4 Майами Хит5737206216-5948940,6499,5
5 Чикаго Буллз5736216400-6285930,63210,5
6 Юта Джаз5635216361-5992910,62511,0
7 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,61411,5
8 Милуоки Бакс5735226435-6225920,61411,5
9 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,60712,0
10 Даллас Маверикс5733246060-5877900,57913,5
11 Бостон Селтикс5833256285-6008910,56914,0
12 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,56414,5
13 Денвер Наггетс5631256135-6025870,55415,0
14 Бруклин Нетс5730276322-6313870,52616,5
15 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,52616,5
16 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,50018,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
18 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46420,0
19 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46420,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
21 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43122,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40423,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39324,0
24 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38624,5
25 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
26 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32828,0
27 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31628,5
28 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,5
29 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22434,0
30 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21134,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5737206216-5948940,6490,0
2 Чикаго Буллз5736216400-6285930,6321,0
3 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,6142,0
4 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6142,0
5 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,6072,5
6 Бостон Селтикс5833256285-6008910,5694,5
7 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,5645,0
8 Бруклин Нетс5730276322-6313870,5267,0
9 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,5008,5
10 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46410,5
11 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,5
12 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43112,5
13 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32818,5
14 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22424,5
15 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21125,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6907,0
4 Юта Джаз5635216361-5992910,62511,0
5 Даллас Маверикс5733246060-5877900,57913,5
6 Денвер Наггетс5631256135-6025870,55415,0
7 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,52616,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40423,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39324,0
12 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38624,5
13 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
14 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31628,5
15 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,6070,0
2 Бостон Селтикс5833256285-6008910,5692,0
3 Торонто Рэпторс5531246001-5882860,5642,5
4 Бруклин Нетс5730276322-6313870,5264,5
5 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43110,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5736216400-6285930,6320,0
2 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,6141,0
3 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6141,0
4 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32817,5
5 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21124,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5737206216-5948940,6490,0
2 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,5008,5
3 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46410,5
4 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,5
5 Орландо Мэджик5813455979-6466710,22424,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5635216361-5992910,6250,0
2 Денвер Наггетс5631256135-6025870,5544,0
3 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,5265,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5723346137-6384800,40412,5
5 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31617,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5742156306-5882990,7374,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5828306161-6251860,48319,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
5 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6900,0
2 Даллас Маверикс5733246060-5877900,5796,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5622345927-6127780,39317,0
4 Сан-Антонио Спёрс5722356373-6362790,38617,5
5 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27323,5

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