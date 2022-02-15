Биатлон. Олимпийские игры-2022: Пекин, Китай. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета 15 Февраля прямая трансляция
Олимпийские игры-2022. Биатлон
15 февраля 2022, вторник. 09:30 МСК. Пекин, Китай. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета. Квалификация, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 09:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Биатлон. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Текстовая трансляция
18:25
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4x7,5 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 09:30 по московскому времени.