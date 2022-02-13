Канада - Китай 15 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
15 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Квалификация
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Китай, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Китай
Главные тренеры
|Клод Жюльен
|Ивано Дзанатта
История личных встреч
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа A
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча квалификационного раунда Олимпиады-2022 по хоккею: Канада — Китай. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|15.02
QP4
| Словакия
Германия
|15.02
QP3
| Чехия
Швейцария
|15.02
QP1
| Канада
Китай
|15.02
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
QP4
|16.02
QF3
| Россия
QP2
|16.02
QF2
| Финляндия
QP3
|16.02
QF4
| Швеция
QP1
|16.02
1/2 финала
|Метка
SF1
|18.02
SF2
|18.02
За 3-е место
|Метка
F3
|19.02
Финал
|Метка
F1
|20.02