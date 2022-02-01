Словакия - Германия 15 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Квалификация
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Германия, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Германия
Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Тони Сёдерхольм
История личных встреч
|15.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 2
|10.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|2 : 3 Б
|10.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 3
|1 : 5
|06.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 3
|2 : 3
|01.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа A. Тур 2
|3 : 4
|18.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа Е. Тур 3
|1 : 2
|06.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа C. Тур 2
|2 : 4
|30.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа C. Тур 2
|5 : 1
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|15.02
QP4
| Словакия
Германия
|15.02
QP3
| Чехия
Швейцария
|15.02
QP1
| Канада
Китай
|15.02
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
QP4
|16.02
QF3
| Россия
QP2
|16.02
QF2
| Финляндия
QP3
|16.02
QF4
| Швеция
QP1
|16.02
1/2 финала
|Метка
SF1
|18.02
SF2
|18.02
За 3-е место
|Метка
F3
|19.02
Финал
|Метка
F1
|20.02