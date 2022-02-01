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09:30  ru Конькобежный спорт.Ж 11:40  ru Хоккей.M.Чехия - Швейцария 13:00  ru Фигурное катание. Женщины 14:00  ru Фристайл. Мужчины
15:00  ru Кёрлинг.М.Россия - Канада 15:15  ru Бобслей. Мужчины 16:10  ru Хоккей.M.Канада - Китай 16:50  ru Бобслей. Мужчины
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Чехия - Швейцария 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Квалификация
Чехия Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швейцария, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Швейцария
Главные тренеры
ЧехияФилип Пешан
ШвейцарияПатрик Фишер
История личных встреч
11.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа B Чехия2 : 1 БШвейцария
22.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Чехия2 : 5Швейцария
21.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Чехия5 : 4Швейцария
08.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Чехия5 : 4 БШвейцария
18.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. Тур 3 Чехия4 : 1Швейцария
10.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия3 : 2Швейцария
16.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия1 : 3Швейцария
17.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. Тур 7 Чехия5 : 4Швейцария
12.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 7 Чехия2 : 1 БШвейцария
15.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа C. Тур 3 Швейцария1 : 0Чехия
Турнирная таблица
Квалификация
Метка
QP2
 Дания
Латвия
15.02
QP4
 Словакия
Германия
15.02
QP3
 Чехия
Швейцария
15.02
QP1
 Канада
Китай
15.02
1/4 финала
Метка
QF1
 США
QP4
16.02
QF3
 Россия
QP2
16.02
QF2
 Финляндия
QP3
16.02
QF4
 Швеция
QP1
16.02
1/2 финала
Метка
SF1
18.02
SF2
18.02
За 3-е место
Метка
F3
19.02
Финал
Метка
F1
20.02

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