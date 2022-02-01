Чехия - Швейцария 15 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Квалификация
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швейцария, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Швейцария
Главные тренеры
|Филип Пешан
|Патрик Фишер
История личных встреч
|11.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа B
|2 : 1 Б
|22.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|2 : 5
|21.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|5 : 4
|08.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|5 : 4 Б
|18.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа A. Тур 3
|4 : 1
|10.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 2
|16.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|1 : 3
|17.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 7
|5 : 4
|12.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 7
|2 : 1 Б
|15.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа C. Тур 3
|1 : 0
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|15.02
QP4
| Словакия
Германия
|15.02
QP3
| Чехия
Швейцария
|15.02
QP1
| Канада
Китай
|15.02
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
QP4
|16.02
QF3
| Россия
QP2
|16.02
QF2
| Финляндия
QP3
|16.02
QF4
| Швеция
QP1
|16.02
1/2 финала
|Метка
SF1
|18.02
SF2
|18.02
За 3-е место
|Метка
F3
|19.02
Финал
|Метка
F1
|20.02