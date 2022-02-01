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Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
15 февраля 2022, вторник. 23:15 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
04.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Манчестер Юнайтед
30.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Юнайтед
04.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Манчестер Юнайтед
17.03.2018 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Юнайтед1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 18-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити25203261-146384,0
2
Лига чемпионов
Ливерпуль24166261-195475,0
3
Лига чемпионов
Челси24138348-184765,3
4
Лига чемпионов
Вест Хэм Юнайтед25125844-334154,7
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед24117638-324055,6
6 Арсенал22123734-253959,1
7 Вулверхэмптон23114821-173753,6
8 Тоттенхэм Хотспур22113828-293654,5
9 Брайтон энд Хоув Альбион23712425-233347,8
10 Саутгемптон24611730-372940,3
11 Лестер Сити2276936-412740,9
12 Астон Вилла23831231-362739,1
13 Кристал Пэлас24511832-352636,1
14 Брентфорд25661326-402432,0
15 Лидс Юнайтед23581027-462333,3
16 Эвертон22641228-382233,3
17 Ньюкасл Юнайтед23491025-442130,4
18
Зона вылета
Норвич Сити24451514-501723,6
19
Зона вылета
Уотфорд23431623-431521,7
20
Зона вылета
Бёрнли21111917-291422,2

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