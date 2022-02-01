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Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
15 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
Шеффилд Юнайтед Халл Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Грузия Шота Арвеладзе
История личных встреч
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Халл Сити1 : 3Шеффилд Юнайтед
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Халл Сити0 : 3Шеффилд Юнайтед
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Шеффилд Юнайтед1 : 0Халл Сити
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Юнайтед1 : 1 4 : 5Халл Сити
23.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Халл Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Шеффилд Юнайтед4 : 1Халл Сити
13.04.2014 Кубок Англии 1/2 финала Халл Сити5 : 3Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм30 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс31 53
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс30 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун32 50
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро30 49
7 Ноттингем Форест31 47
8 Шеффилд Юнайтед29 46
9 Вест Бромвич Альбион30 45
10 Лутон Таун30 45
11 Престон Норт Энд32 45
12 Ковентри Сити29 44
13 Сток Сити30 43
14 Блэкпул31 41
15 Миллуолл30 40
16 Суонси Сити30 38
17 Бристоль Сити32 37
18 Бирмингем Сити32 36
19 Халл Сити31 32
20 Кардифф Сити30 32
21 Рединг30 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед29 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти31 18
24
Зона вылета
Барнсли30 17

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