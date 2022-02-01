Кардифф Сити - Ковентри Сити 15 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
15 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Джон Басби (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Ковентри Сити, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Стив Морисон
|Марк Робинс
История личных встреч
|15.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 0
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|3 : 1
|25.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|30
|64
| 2
Повышение
|Борнмут
|30
|58
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|31
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|30
|52
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|32
|50
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|30
|49
|7
|Ноттингем Форест
|31
|47
|8
|Шеффилд Юнайтед
|29
|46
|9
|Вест Бромвич Альбион
|30
|45
|10
|Лутон Таун
|30
|45
|11
|Престон Норт Энд
|32
|45
|12
|Ковентри Сити
|29
|44
|13
|Сток Сити
|30
|43
|14
|Блэкпул
|31
|41
|15
|Миллуолл
|30
|40
|16
|Суонси Сити
|30
|38
|17
|Бристоль Сити
|32
|37
|18
|Бирмингем Сити
|32
|36
|19
|Халл Сити
|31
|32
|20
|Кардифф Сити
|30
|32
|21
|Рединг
|30
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|29
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|31
|18
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|30
|17