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Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
15 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
Миллуолл Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Англия Гари Роуэтт
Англия Марк Уорбертон
История личных встреч
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Миллуолл
17.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Миллуолл
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Миллуолл1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
18.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Куинз Парк Рейнджерс4 : 3Миллуолл
21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Миллуолл1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Миллуолл0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Миллуолл
29.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Миллуолл1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
12.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Миллуолл
26.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 45 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм30 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс31 53
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс30 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун32 50
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро30 49
7 Ноттингем Форест31 47
8 Шеффилд Юнайтед29 46
9 Вест Бромвич Альбион30 45
10 Лутон Таун30 45
11 Престон Норт Энд32 45
12 Ковентри Сити29 44
13 Сток Сити30 43
14 Блэкпул31 41
15 Миллуолл30 40
16 Суонси Сити30 38
17 Бристоль Сити32 37
18 Бирмингем Сити32 36
19 Халл Сити31 32
20 Кардифф Сити30 32
21 Рединг30 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед29 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти31 18
24
Зона вылета
Барнсли30 17

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