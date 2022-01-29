Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Айлендерс 16 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Барри Тротц
История личных встреч
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|16.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|14.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|46
|27
|4
|3
|1
|3
|8
|190-131
|72
|78,3
|2
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|4
|Питтсбург Пингвинз
|49
|25
|3
|2
|5
|3
|11
|164-128
|68
|69,4
|5
|Каролина Харрикейнз
|46
|28
|3
|1
|0
|3
|11
|161-109
|67
|72,8
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|46
|25
|4
|2
|1
|2
|12
|167-125
|65
|70,7
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|8
|Миннесота Уайлд
|44
|22
|4
|4
|3
|0
|11
|171-128
|63
|71,6
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|50
|21
|3
|2
|2
|7
|15
|162-141
|61
|61,0
|10
|Нэшвилл Предаторз
|48
|22
|5
|1
|2
|2
|16
|149-134
|60
|62,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|46
|24
|1
|2
|2
|3
|14
|162-129
|59
|64,1
|12
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|13
|Калгари Флэймз
|45
|22
|2
|2
|0
|6
|13
|152-108
|58
|64,4
|14
|Бостон Брюинз
|46
|24
|2
|1
|1
|2
|16
|135-130
|57
|62,0
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|16
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|46
|20
|2
|3
|0
|3
|18
|149-147
|53
|57,6
|18
|Даллас Старз
|46
|17
|6
|2
|1
|1
|19
|137-141
|52
|56,5
|19
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|20
|Детройт Ред Уингз
|50
|13
|7
|2
|1
|5
|22
|144-174
|50
|50,0
|21
|Виннипег Джетс
|46
|17
|2
|1
|4
|4
|18
|131-137
|48
|52,2
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|47
|15
|6
|1
|1
|3
|21
|126-145
|48
|51,1
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|46
|15
|5
|3
|1
|0
|22
|147-167
|47
|51,1
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|49
|11
|4
|3
|1
|6
|24
|120-163
|43
|43,9
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|42
|15
|1
|1
|3
|3
|19
|102-116
|40
|47,6
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|49
|12
|4
|1
|4
|1
|27
|143-176
|39
|39,8
|27
|Оттава Сенаторз
|45
|14
|2
|1
|1
|3
|24
|122-145
|38
|42,2
|28
|Баффало Сэйбрз
|47
|12
|1
|2
|1
|7
|24
|125-164
|38
|40,4
|29
|Филадельфия Флайерз
|47
|11
|4
|0
|4
|4
|24
|118-162
|38
|40,4
|30
|Сиэтл Кракен
|49
|14
|1
|1
|1
|3
|29
|129-173
|36
|36,7
|31
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
|32
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|49
|25
|3
|2
|5
|3
|11
|164-128
|68
|69,4
|4
|Каролина Харрикейнз
|46
|28
|3
|1
|0
|3
|11
|161-109
|67
|72,8
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|46
|25
|4
|2
|1
|2
|12
|167-125
|65
|70,7
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|50
|21
|3
|2
|2
|7
|15
|162-141
|61
|61,0
|8
|Бостон Брюинз
|46
|24
|2
|1
|1
|2
|16
|135-130
|57
|62,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|50
|13
|7
|2
|1
|5
|22
|144-174
|50
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|46
|15
|5
|3
|1
|0
|22
|147-167
|47
|51,1
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|42
|15
|1
|1
|3
|3
|19
|102-116
|40
|47,6
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|49
|12
|4
|1
|4
|1
|27
|143-176
|39
|39,8
|13
|Оттава Сенаторз
|45
|14
|2
|1
|1
|3
|24
|122-145
|38
|42,2
|14
|Баффало Сэйбрз
|47
|12
|1
|2
|1
|7
|24
|125-164
|38
|40,4
|15
|Филадельфия Флайерз
|47
|11
|4
|0
|4
|4
|24
|118-162
|38
|40,4
|16
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|46
|27
|4
|3
|1
|3
|8
|190-131
|72
|78,3
|2
|Миннесота Уайлд
|44
|22
|4
|4
|3
|0
|11
|171-128
|63
|71,6
|3
|Нэшвилл Предаторз
|48
|22
|5
|1
|2
|2
|16
|149-134
|60
|62,5
|4
|Сент-Луис Блюз
|46
|24
|1
|2
|2
|3
|14
|162-129
|59
|64,1
|5
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|6
|Калгари Флэймз
|45
|22
|2
|2
|0
|6
|13
|152-108
|58
|64,4
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|8
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|46
|20
|2
|3
|0
|3
|18
|149-147
|53
|57,6
|10
|Даллас Старз
|46
|17
|6
|2
|1
|1
|19
|137-141
|52
|56,5
|11
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|12
|Виннипег Джетс
|46
|17
|2
|1
|4
|4
|18
|131-137
|48
|52,2
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|47
|15
|6
|1
|1
|3
|21
|126-145
|48
|51,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|49
|11
|4
|3
|1
|6
|24
|120-163
|43
|43,9
|15
|Сиэтл Кракен
|49
|14
|1
|1
|1
|3
|29
|129-173
|36
|36,7
|16
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Питтсбург Пингвинз
|49
|25
|3
|2
|5
|3
|11
|164-128
|68
|69,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|46
|28
|3
|1
|0
|3
|11
|161-109
|67
|72,8
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|50
|21
|3
|2
|2
|7
|15
|162-141
|61
|61,0
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|46
|15
|5
|3
|1
|0
|22
|147-167
|47
|51,1
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|42
|15
|1
|1
|3
|3
|19
|102-116
|40
|47,6
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|49
|12
|4
|1
|4
|1
|27
|143-176
|39
|39,8
|8
|Филадельфия Флайерз
|47
|11
|4
|0
|4
|4
|24
|118-162
|38
|40,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|46
|25
|4
|2
|1
|2
|12
|167-125
|65
|70,7
|4
|Бостон Брюинз
|46
|24
|2
|1
|1
|2
|16
|135-130
|57
|62,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|50
|13
|7
|2
|1
|5
|22
|144-174
|50
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|45
|14
|2
|1
|1
|3
|24
|122-145
|38
|42,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|47
|12
|1
|2
|1
|7
|24
|125-164
|38
|40,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|46
|27
|4
|3
|1
|3
|8
|190-131
|72
|78,3
|2
|Миннесота Уайлд
|44
|22
|4
|4
|3
|0
|11
|171-128
|63
|71,6
|3
|Нэшвилл Предаторз
|48
|22
|5
|1
|2
|2
|16
|149-134
|60
|62,5
|4
|Сент-Луис Блюз
|46
|24
|1
|2
|2
|3
|14
|162-129
|59
|64,1
|5
|Даллас Старз
|46
|17
|6
|2
|1
|1
|19
|137-141
|52
|56,5
|6
|Виннипег Джетс
|46
|17
|2
|1
|4
|4
|18
|131-137
|48
|52,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|49
|11
|4
|3
|1
|6
|24
|120-163
|43
|43,9
|8
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|2
|Калгари Флэймз
|45
|22
|2
|2
|0
|6
|13
|152-108
|58
|64,4
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|4
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|46
|20
|2
|3
|0
|3
|18
|149-147
|53
|57,6
|6
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|47
|15
|6
|1
|1
|3
|21
|126-145
|48
|51,1
|8
|Сиэтл Кракен
|49
|14
|1
|1
|1
|3
|29
|129-173
|36
|36,7