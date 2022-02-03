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Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 16.02.2022

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
16 февраля 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
СШАТайрон Лю
История личных встреч
07.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз106 : 89Лос-Анджелес Клипперс
14.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс111 : 95Финикс Санз
01.07.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс103 : 130Финикс Санз
29.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз102 : 116Лос-Анджелес Клипперс
27.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс80 : 84Финикс Санз
25.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс106 : 92Финикс Санз
23.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз104 : 103Лос-Анджелес Клипперс
20.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз120 : 114Лос-Анджелес Клипперс
29.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз109 : 101Лос-Анджелес Клипперс
09.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс113 : 103Финикс Санз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5842166410-60011000,7245,0
3 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6907,0
4 Майами Хит5737206216-5948940,6499,5
5 Чикаго Буллз5837216520-6394950,63810,0
6 Юта Джаз5736216496-6093930,63210,5
7 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,61411,5
8 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,60712,0
9 Милуоки Бакс5835236542-6347930,60312,0
10 Даллас Маверикс5733246060-5877900,57913,5
11 Бостон Селтикс5833256285-6008910,56914,0
12 Денвер Наггетс5732256256-6136890,56114,5
13 Торонто Рэпторс5631256091-6002870,55415,0
14 Бруклин Нетс5730276322-6313870,52616,5
15 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,52616,5
16 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,50018,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5929306280-6355880,49218,5
18 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46420,0
19 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46420,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
21 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43122,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5824346259-6491820,41423,0
23 Нью-Орлеан Пеликанс5723346047-6217800,40423,5
24 Сан-Антонио Спёрс5822366482-6482800,37925,0
25 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
26 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32828,0
27 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31628,5
28 Хьюстон Рокетс5615416060-6586710,26831,0
29 Орландо Мэджик5913466090-6587720,22034,5
30 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21134,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5737206216-5948940,6490,0
2 Чикаго Буллз5837216520-6394950,6380,5
3 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,6142,0
4 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,6072,5
5 Милуоки Бакс5835236542-6347930,6032,5
6 Бостон Селтикс5833256285-6008910,5694,5
7 Торонто Рэпторс5631256091-6002870,5545,5
8 Бруклин Нетс5730276322-6313870,5267,0
9 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,5008,5
10 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46410,5
11 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,5
12 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43112,5
13 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32818,5
14 Орландо Мэджик5913466090-6587720,22025,0
15 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21125,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5842166410-60011000,7245,0
3 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6907,0
4 Юта Джаз5736216496-6093930,63210,5
5 Даллас Маверикс5733246060-5877900,57913,5
6 Денвер Наггетс5732256256-6136890,56114,5
7 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,52616,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5929306280-6355880,49218,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5824346259-6491820,41423,0
11 Нью-Орлеан Пеликанс5723346047-6217800,40423,5
12 Сан-Антонио Спёрс5822366482-6482800,37925,0
13 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
14 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31628,5
15 Хьюстон Рокетс5615416060-6586710,26831,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5634226026-5891900,6070,0
2 Бостон Селтикс5833256285-6008910,5692,0
3 Торонто Рэпторс5631256091-6002870,5543,0
4 Бруклин Нетс5730276322-6313870,5264,5
5 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43110,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5837216520-6394950,6380,0
2 Кливленд Кавальерс5735226070-5822920,6141,5
3 Милуоки Бакс5835236542-6347930,6032,0
4 Индиана Пэйсерс5819396326-6481770,32818,0
5 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21124,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5737206216-5948940,6490,0
2 Шарлотт Хорнетс5829296602-6646870,5008,5
3 Атланта Хоукс5626306256-6257820,46410,5
4 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,5
5 Орландо Мэджик5913466090-6587720,22025,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5736216496-6093930,6320,0
2 Денвер Наггетс5732256256-6136890,5614,0
3 Миннесота Тимбервулвз5730276460-6368870,5266,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5824346259-6491820,41412,5
5 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31618,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5646106365-59031020,8210,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5842166410-60011000,7245,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5929306280-6355880,49218,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45620,5
5 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37325,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5840186588-6305980,6900,0
2 Даллас Маверикс5733246060-5877900,5796,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5723346047-6217800,40416,5
4 Сан-Антонио Спёрс5822366482-6482800,37918,0
5 Хьюстон Рокетс5615416060-6586710,26824,0

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