Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 16.02.2022
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
16 февраля 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Монти Уильямс
|Тайрон Лю
История личных встреч
|07.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 89
|14.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 95
|01.07.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|103 : 130
|29.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|102 : 116
|27.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|80 : 84
|25.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|106 : 92
|23.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|104 : 103
|20.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|120 : 114
|29.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 101
|09.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 103
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|58
|42
|16
|6410-6001
|100
|0,724
|5,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|9,5
|5
|Чикаго Буллз
|58
|37
|21
|6520-6394
|95
|0,638
|10,0
|6
|Юта Джаз
|57
|36
|21
|6496-6093
|93
|0,632
|10,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|11,5
|8
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|12,0
|9
|Милуоки Бакс
|58
|35
|23
|6542-6347
|93
|0,603
|12,0
|10
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|11
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|14,0
|12
|Денвер Наггетс
|57
|32
|25
|6256-6136
|89
|0,561
|14,5
|13
|Торонто Рэпторс
|56
|31
|25
|6091-6002
|87
|0,554
|15,0
|14
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|16,5
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|18,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|59
|29
|30
|6280-6355
|88
|0,492
|18,5
|18
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|20,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|22,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|58
|24
|34
|6259-6491
|82
|0,414
|23,0
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|57
|23
|34
|6047-6217
|80
|0,404
|23,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|58
|22
|36
|6482-6482
|80
|0,379
|25,0
|25
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|28,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|28,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|56
|15
|41
|6060-6586
|71
|0,268
|31,0
|29
|Орландо Мэджик
|59
|13
|46
|6090-6587
|72
|0,220
|34,5
|30
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|34,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|58
|37
|21
|6520-6394
|95
|0,638
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|2,0
|4
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|2,5
|5
|Милуоки Бакс
|58
|35
|23
|6542-6347
|93
|0,603
|2,5
|6
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|56
|31
|25
|6091-6002
|87
|0,554
|5,5
|8
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|7,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|10
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|12,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|18,5
|14
|Орландо Мэджик
|59
|13
|46
|6090-6587
|72
|0,220
|25,0
|15
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|25,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|58
|42
|16
|6410-6001
|100
|0,724
|5,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|7,0
|4
|Юта Джаз
|57
|36
|21
|6496-6093
|93
|0,632
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|13,5
|6
|Денвер Наггетс
|57
|32
|25
|6256-6136
|89
|0,561
|14,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|59
|29
|30
|6280-6355
|88
|0,492
|18,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|58
|24
|34
|6259-6491
|82
|0,414
|23,0
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|57
|23
|34
|6047-6217
|80
|0,404
|23,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|58
|22
|36
|6482-6482
|80
|0,379
|25,0
|13
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|28,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|56
|15
|41
|6060-6586
|71
|0,268
|31,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|56
|34
|22
|6026-5891
|90
|0,607
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|58
|33
|25
|6285-6008
|91
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|56
|31
|25
|6091-6002
|87
|0,554
|3,0
|4
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|4,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|10,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|58
|37
|21
|6520-6394
|95
|0,638
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|57
|35
|22
|6070-5822
|92
|0,614
|1,5
|3
|Милуоки Бакс
|58
|35
|23
|6542-6347
|93
|0,603
|2,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|58
|19
|39
|6326-6481
|77
|0,328
|18,0
|5
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|24,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|57
|37
|20
|6216-5948
|94
|0,649
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|58
|29
|29
|6602-6646
|87
|0,500
|8,5
|3
|Атланта Хоукс
|56
|26
|30
|6256-6257
|82
|0,464
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,5
|5
|Орландо Мэджик
|59
|13
|46
|6090-6587
|72
|0,220
|25,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|57
|36
|21
|6496-6093
|93
|0,632
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|57
|32
|25
|6256-6136
|89
|0,561
|4,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|57
|30
|27
|6460-6368
|87
|0,526
|6,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|58
|24
|34
|6259-6491
|82
|0,414
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|18,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|56
|46
|10
|6365-5903
|102
|0,821
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|58
|42
|16
|6410-6001
|100
|0,724
|5,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|59
|29
|30
|6280-6355
|88
|0,492
|18,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|20,5
|5
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|25,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|58
|40
|18
|6588-6305
|98
|0,690
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|57
|33
|24
|6060-5877
|90
|0,579
|6,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|57
|23
|34
|6047-6217
|80
|0,404
|16,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|58
|22
|36
|6482-6482
|80
|0,379
|18,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|56
|15
|41
|6060-6586
|71
|0,268
|24,0