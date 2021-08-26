Финляндия - Швейцария 16 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
16 февраля 2022, среда. 14:30 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), За 3-е место
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швейцария, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Швейцария
Главные тренеры
|Юусо Тойвола
|Колин Мюллер
История личных встреч
|07.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (ж)
|Группа A
|3 : 2
|31.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|За 3-е место
|3 : 1
|26.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|6 : 0