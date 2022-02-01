США - Словакия 16 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), 1/4 финала
Анонс матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Словакия, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Словакия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|6 : 1
|10.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 4
|20.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Квалификация
|5 : 1
|16.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа B. Тур 2
|2 : 1
|14.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 6
|17.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 7
|2 : 3 ОТ
|12.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 7
|5 : 4 ОТ
|13.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа A. Тур 1
|1 : 7
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 7
|4 : 1
|07.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 3
|2 : 4
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|3 : 2
QP4
| Словакия
Германия
|4 : 0
QP3
| Чехия
Швейцария
|2 : 4
QP1
| Канада
Китай
|7 : 2
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Словакия
|16.02
QF3
| Россия
Дания
|16.02
QF2
| Финляндия
Швейцария
|16.02
QF4
| Швеция
Канада
|16.02
1/2 финала
|Метка
SF1
|18.02
SF2
|18.02
За 3-е место
|Метка
F3
|19.02
Финал
|Метка
F1
|20.02