Россия - Дания 16 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), 1/4 финала
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Дания, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 09:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Дания
Главные тренеры
|Алексей Юрьевич Жамнов
|Хайнц Элерс
История личных встреч
|11.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа B
|0 : 2
|26.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|3 : 0
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|3 : 0
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 4
|10 : 1
|06.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 4
|5 : 2
|10.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 4
|1 : 3
|05.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа Е. Тур 1
|4 : 3
|16.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа Е. Тур 2
|1 : 6
|06.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа D. Тур 3
|4 : 1
|27.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа D. Тур 1
|9 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Олимпиады-2022 по хоккею: Канада — Китай. Начало встречи запланировано на 09:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|3 : 2
QP4
| Словакия
Германия
|4 : 0
QP3
| Чехия
Швейцария
|2 : 4
QP1
| Канада
Китай
|7 : 2
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Словакия
|16.02
QF3
| Россия
Дания
|16.02
QF2
| Финляндия
Швейцария
|16.02
QF4
| Швеция
Канада
|16.02
1/2 финала
|Метка
SF1
|18.02
SF2
|18.02
За 3-е место
|Метка
F3
|19.02
Финал
|Метка
F1
|20.02