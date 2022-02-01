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Россия - Дания 16 Февраля прямая трансляция

Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), 1/4 финала
Россия Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Дания, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 09:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Дания
Главные тренеры
РоссияАлексей Юрьевич Жамнов
ДанияХайнц Элерс
История личных встреч
11.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа B Дания0 : 2Россия
26.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Россия3 : 0Дания
11.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Россия3 : 0Дания
12.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. Тур 4 Россия10 : 1Дания
06.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. Тур 4 Россия5 : 2Дания
10.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. Тур 4 Дания1 : 3Россия
05.05.2011 ЧМ-2011 Группа Е. Тур 1 Россия4 : 3Дания
16.05.2010 ЧМ-2010 Группа Е. Тур 2 Дания1 : 6Россия
06.05.2008 ЧМ-2008 Группа D. Тур 3 Россия4 : 1Дания
27.04.2007 ЧМ-2007 Группа D. Тур 1 Россия9 : 1Дания
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Олимпиады-2022 по хоккею: Канада — Китай. Начало встречи запланировано на 09:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
Метка
QP2
 Дания
Латвия
3 : 2
QP4
 Словакия
Германия
4 : 0
QP3
 Чехия
Швейцария
2 : 4
QP1
 Канада
Китай
7 : 2
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Словакия
16.02
QF3
 Россия
Дания
16.02
QF2
 Финляндия
Швейцария
16.02
QF4
 Швеция
Канада
16.02
1/2 финала
Метка
SF1
18.02
SF2
18.02
За 3-е место
Метка
F3
19.02
Финал
Метка
F1
20.02

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