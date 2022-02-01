Финляндия - Швейцария 16 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
16 февраля 2022, среда. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), 1/4 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швейцария, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Швейцария
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Патрик Фишер
История личных встреч
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|2 : 3
|14.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|16.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 5
|3 : 2 Б
|08.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 3
|5 : 2
|03.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа E. Тур 1
|0 : 2
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|3 : 2
QP4
| Словакия
Германия
|4 : 0
QP3
| Чехия
Швейцария
|2 : 4
QP1
| Канада
Китай
|7 : 2
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Словакия
|16.02
QF3
| Россия
Дания
|16.02
QF2
| Финляндия
Швейцария
|16.02
QF4
| Швеция
Канада
|16.02
1/2 финала
|Метка
SF1
|18.02
SF2
|18.02
За 3-е место
|Метка
F3
|19.02
Финал
|Метка
F1
|20.02