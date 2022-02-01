Онлайн трансляции
Вторник 15 февраля

22:45  ru Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 22:45  ru Кардифф - Ковентри 22:45  ru Миллуолл - КПР 23:00  ru ПСЖ - Реал Мадрид
23:00  ru Спортинг - Манчестер Сити 23:15  ru Манчестер Юнайтед - Брайтон
Среда 16 февраля

03:00  ru Оттава - Сент-Луис 03:00  ru Питтсбург - Филадельфия 03:00  ru Баффало - Айлендерс 03:00  ru Нью-Джерси - Тампа-Бэй
03:00  ru Рейнджерс - Бостон 03:30  ru Майами - Даллас 03:30  ru Атланта - Кливленд 03:30  ru Филадельфия - Бостон
04:00  ru Нэшвилл - Вашингтон 04:00  ru Миннесота - Шарлотт 04:00  ru Милуоки - Индиана 04:00  ru Нью-Орлеан - Мемфис
05:00  ru Калгари - Коламбус 05:00  ru Колорадо - Даллас 06:00  ru Финикс - Клипперс 06:30  ru Лос-Анджелес - Эдмонтон
21:00  ru Атлетико - Леванте 22:45  ru Питерборо - Рединг 23:00  ru Интер - Ливерпуль 23:00  ru Зальцбург - Бавария
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Ж.Китай-Британия 04:30  ru Фристайл. Мужчины 05:15  ru Горнолыжный спорт. М 07:10  ru Хоккей.M.США - Словакия
08:45  ru Горнолыжный спорт. М 09:00  ru Хоккей.M.Россия - Дания 09:00  ru Кёрлинг.М.Британия-Россия 10:45  ru Биатлон.Ж.Эстафета
11:40  ru Хоккей.M.Фин-Швейцария 12:15  ru Лыжные гонки.Женщины 14:00  ru Фристайл. Мужчины 14:30  ru Хоккей.Ж.Фин-Швейцария
14:30  ru Шорт-трек 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Россия - Швеция
Свернуть список

Атлетико - Леванте 16 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
16 февраля 2022, среда. 21:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Атлетико М Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Леванте, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Италия Алессио Лисси
История личных встреч
28.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Леванте2 : 2Атлетико М
20.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М0 : 2Леванте
17.02.2021 Испания - Примера Тур 2 Леванте1 : 1Атлетико М
23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Леванте0 : 1Атлетико М
04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М2 : 1Леванте
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Леванте2 : 2Атлетико М
13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М1 : 0Леванте
15.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Леванте
25.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Леванте0 : 5Атлетико М
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Леванте2 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид24166248-205475,0
2
Лига чемпионов
Севилья24148236-165069,4
3
Лига чемпионов
Бетис24134745-294359,7
4
Лига чемпионов
Барселона23109438-273956,5
5
Лига Европы
Атлетико М23116642-333956,5
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад23108524-213855,1
7 Вильярреал2499638-233650,0
8 Атлетик Б24810625-213447,2
9 Осасуна2488825-273244,4
10 Сельта2487928-253143,1
11 Райо Вальекано23941027-273144,9
12 Валенсия2479836-383041,7
13 Эспаньол24771029-342838,9
14 Эльче24681026-332636,1
15 Мальорка2368922-362637,7
16 Хетафе24671123-272534,7
17 Гранада24591026-362433,3
18
Зона вылета
Алавес24551419-392027,8
19
Зона вылета
Кадис243101120-381926,4
20
Зона вылета
Леванте23181423-501115,9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close