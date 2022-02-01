Атлетико - Леванте 16 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
16 февраля 2022, среда. 21:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Леванте, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Алессио Лисси
История личных встреч
|28.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|17.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|23.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 1
|04.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|13.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|15.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 0
|25.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 5
|08.05.2016
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|75,0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|59,7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|56,5
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|23
|11
|6
|6
|42-33
|39
|56,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|55,1
|7
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|50,0
|8
|Атлетик Б
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|47,2
|9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|44,4
|10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|43,1
|11
|Райо Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|44,9
|12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|41,7
|13
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|38,9
|14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|36,1
|15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|37,7
|16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|34,7
|17
|Гранада
|24
|5
|9
|10
|26-36
|24
|33,3
| 18
Зона вылета
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|27,8
| 19
Зона вылета
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|26,4
| 20
Зона вылета
|Леванте
|23
|1
|8
|14
|23-50
|11
|15,9