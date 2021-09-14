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Питерборо Юнайтед - Рединг 16 Февраля прямая трансляция

Стадион: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия), вместимость: 15315
16 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Питерборо Юнайтед Рединг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Питерборо Юнайтед - Рединг, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Рединг
Рединг
Главные тренеры
Шотландия Даррен Фергюсон
Сербия Велько Паунович
История личных встреч
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Рединг3 : 1Питерборо Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм30 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс30 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун32 50
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро30 49
7 Ноттингем Форест31 47
8 Вест Бромвич Альбион31 46
9 Шеффилд Юнайтед29 46
10 Лутон Таун30 45
11 Престон Норт Энд32 45
12 Ковентри Сити29 44
13 Сток Сити30 43
14 Блэкпул31 41
15 Миллуолл30 40
16 Суонси Сити30 38
17 Бристоль Сити32 37
18 Бирмингем Сити32 36
19 Халл Сити31 32
20 Кардифф Сити30 32
21 Рединг30 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед29 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти31 18
24
Зона вылета
Барнсли30 17

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