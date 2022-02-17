Шериф - Брага 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Брага, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Карлуш Карвальял