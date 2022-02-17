Зенит - Бетис 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Бетис, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|09.02.2015
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2015
|0 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Зенит» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.