Порту - Лацио 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Лацио, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Маурицио Сарри