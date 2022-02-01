Севилья - Динамо З 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Динамо З, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Желько Копич
История личных встреч
|02.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 4
|4 : 0
|18.10.2016
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 3
|0 : 1