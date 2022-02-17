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20:45  ru Фенербахче - Славия 20:45  ru ПСВ - Маккаби Т-А 20:45  ru Мидтьюлланн - ПАОК 20:45  ru Рапид - Витесс
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Мидтьюлланн - ПАОК 17 Февраля прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Мидтьюлланн ПАОК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - ПАОК, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Румыния Рэзван Луческу

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