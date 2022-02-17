Марсель - Карабах 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК. Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Карабах, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Гурбан Гурбанов