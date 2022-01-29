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Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 17 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
17 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Каролина Харрикейнз
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Каролина Харрикейнз
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0Флорида Пантерз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 2Флорида Пантерз
08.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2Флорида Пантерз
02.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4 БКаролина Харрикейнз
18.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш472743139191-1357276,6
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Питтсбург Пингвинз5025425311169-1327070,0
4 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
5 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
6 Нью-Йорк Рейнджерс4826141313147-1236668,8
7 Торонто Мэйпл Лифс4625421212167-1256570,7
8 Миннесота Уайлд4422443011171-1286371,6
9 Вашингтон Кэпиталз5122322715166-1426361,8
10 Сент-Луис Блюз4725122314167-1316164,9
11 Калгари Флэймз4623220613158-1106065,2
12 Нэшвилл Предаторз4922512217150-1386061,2
13 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
14 Бостон Брюинз4724212216136-1325861,7
15 Эдмонтон Ойлерз4721230318154-1495558,5
16 Лос-Анджелес Кингз4820222517138-1355557,3
17 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
18 Даллас Старз4718621119141-1425457,4
19 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
20 Детройт Ред Уингз5013721522144-1745050,0
21 Виннипег Джетс4617214418131-1374852,2
22 Сан-Хосе Шаркс4715611321126-1454851,1
23 Коламбус Блю Джекетс4715531023149-1734750,0
24 Чикаго Блэкхоукс4911431624120-1634343,9
25 Нью-Йорк Айлендерс4315113320105-1224046,5
26 Баффало Сэйбрз4813121724131-1674041,7
27 Филадельфия Флайерз4811404524122-1673940,6
28 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
29 Оттава Сенаторз4614211325124-1503841,3
30 Сиэтл Кракен4914111329129-1733636,7
31 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
32 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
2 Питтсбург Пингвинз5025425311169-1327070,0
3 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
4 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс4826141313147-1236668,8
6 Торонто Мэйпл Лифс4625421212167-1256570,7
7 Вашингтон Кэпиталз5122322715166-1426361,8
8 Бостон Брюинз4724212216136-1325861,7
9 Детройт Ред Уингз5013721522144-1745050,0
10 Коламбус Блю Джекетс4715531023149-1734750,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4315113320105-1224046,5
12 Баффало Сэйбрз4813121724131-1674041,7
13 Филадельфия Флайерз4811404524122-1673940,6
14 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
15 Оттава Сенаторз4614211325124-1503841,3
16 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш472743139191-1357276,6
2 Миннесота Уайлд4422443011171-1286371,6
3 Сент-Луис Блюз4725122314167-1316164,9
4 Калгари Флэймз4623220613158-1106065,2
5 Нэшвилл Предаторз4922512217150-1386061,2
6 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
7 Эдмонтон Ойлерз4721230318154-1495558,5
8 Лос-Анджелес Кингз4820222517138-1355557,3
9 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
10 Даллас Старз4718621119141-1425457,4
11 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
12 Виннипег Джетс4617214418131-1374852,2
13 Сан-Хосе Шаркс4715611321126-1454851,1
14 Чикаго Блэкхоукс4911431624120-1634343,9
15 Сиэтл Кракен4914111329129-1733636,7
16 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Питтсбург Пингвинз5025425311169-1327070,0
2 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
3 Нью-Йорк Рейнджерс4826141313147-1236668,8
4 Вашингтон Кэпиталз5122322715166-1426361,8
5 Коламбус Блю Джекетс4715531023149-1734750,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4315113320105-1224046,5
7 Филадельфия Флайерз4811404524122-1673940,6
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
2 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4625421212167-1256570,7
4 Бостон Брюинз4724212216136-1325861,7
5 Детройт Ред Уингз5013721522144-1745050,0
6 Баффало Сэйбрз4813121724131-1674041,7
7 Оттава Сенаторз4614211325124-1503841,3
8 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш472743139191-1357276,6
2 Миннесота Уайлд4422443011171-1286371,6
3 Сент-Луис Блюз4725122314167-1316164,9
4 Нэшвилл Предаторз4922512217150-1386061,2
5 Даллас Старз4718621119141-1425457,4
6 Виннипег Джетс4617214418131-1374852,2
7 Чикаго Блэкхоукс4911431624120-1634343,9
8 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4623220613158-1106065,2
2 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
3 Эдмонтон Ойлерз4721230318154-1495558,5
4 Лос-Анджелес Кингз4820222517138-1355557,3
5 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
6 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
7 Сан-Хосе Шаркс4715611321126-1454851,1
8 Сиэтл Кракен4914111329129-1733636,7

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