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Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 17.02.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
17 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
СШАГрег Попович
История личных встреч
20.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс118 : 96Оклахома-Сити Тандер
08.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер99 : 94Сан-Антонио Спёрс
05.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс102 : 107Оклахома-Сити Тандер
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер102 : 99Сан-Антонио Спёрс
13.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер102 : 112Сан-Антонио Спёрс
24.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер131 : 103Сан-Антонио Спёрс
12.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер106 : 114Сан-Антонио Спёрс
03.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс103 : 109Оклахома-Сити Тандер
08.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс121 : 112Оклахома-Сити Тандер
03.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс116 : 102Оклахома-Сити Тандер
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5747106468-59991040,8250,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5842166410-60011000,7245,5
3 Мемфис Гриззлиз5941186709-64141000,6957,0
4 Майами Хит5837216315-6055950,63810,5
5 Чикаго Буллз5837216520-6394950,63810,5
6 Юта Джаз5736216496-6093930,63211,0
7 Милуоки Бакс5936236670-6466950,61012,0
8 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,60312,5
9 Филадельфия Сиксерс5734236113-6026910,59613,0
10 Даллас Маверикс5834246167-5976920,58613,5
11 Бостон Селтикс5934256420-6095930,57614,0
12 Денвер Наггетс5732256256-6136890,56115,0
13 Торонто Рэпторс5631256091-6002870,55415,5
14 Миннесота Тимбервулвз5831276586-6488890,53416,5
15 Бруклин Нетс5730276322-6313870,52617,0
16 Шарлотт Хорнетс5929306722-6772880,49219,0
17 Лос-Анджелес Клипперс6029316376-6458890,48319,5
18 Атланта Хоукс5727306380-6373840,47420,0
19 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46420,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45621,0
21 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43122,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5824346259-6491820,41423,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5823356156-6338810,39724,5
24 Сан-Антонио Спёрс5822366482-6482800,37925,5
25 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37326,0
26 Индиана Пэйсерс5919406445-6609780,32229,0
27 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31629,0
28 Хьюстон Рокетс5615416060-6586710,26831,5
29 Орландо Мэджик5913466090-6587720,22035,0
30 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21135,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5837216315-6055950,6380,0
2 Чикаго Буллз5837216520-6394950,6380,0
3 Милуоки Бакс5936236670-6466950,6101,5
4 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,6032,0
5 Филадельфия Сиксерс5734236113-6026910,5962,5
6 Бостон Селтикс5934256420-6095930,5763,5
7 Торонто Рэпторс5631256091-6002870,5545,0
8 Бруклин Нетс5730276322-6313870,5266,5
9 Шарлотт Хорнетс5929306722-6772880,4928,5
10 Атланта Хоукс5727306380-6373840,4749,5
11 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,0
12 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,43112,0
13 Индиана Пэйсерс5919406445-6609780,32218,5
14 Орландо Мэджик5913466090-6587720,22024,5
15 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21124,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5747106468-59991040,8250,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5842166410-60011000,7245,5
3 Мемфис Гриззлиз5941186709-64141000,6957,0
4 Юта Джаз5736216496-6093930,63211,0
5 Даллас Маверикс5834246167-5976920,58613,5
6 Денвер Наггетс5732256256-6136890,56115,0
7 Миннесота Тимбервулвз5831276586-6488890,53416,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6029316376-6458890,48319,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45621,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5824346259-6491820,41423,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5823356156-6338810,39724,5
12 Сан-Антонио Спёрс5822366482-6482800,37925,5
13 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37326,0
14 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31629,0
15 Хьюстон Рокетс5615416060-6586710,26831,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5734236113-6026910,5960,0
2 Бостон Селтикс5934256420-6095930,5761,0
3 Торонто Рэпторс5631256091-6002870,5542,5
4 Бруклин Нетс5730276322-6313870,5264,0
5 Нью-Йорк Никс5825336092-6176830,4319,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5837216520-6394950,6380,0
2 Милуоки Бакс5936236670-6466950,6101,5
3 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,6032,0
4 Индиана Пэйсерс5919406445-6609780,32218,5
5 Детройт Пистонс5712455836-6420690,21124,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5837216315-6055950,6380,0
2 Шарлотт Хорнетс5929306722-6772880,4928,5
3 Атланта Хоукс5727306380-6373840,4749,5
4 Вашингтон Уизардс5626305984-6155820,46410,0
5 Орландо Мэджик5913466090-6587720,22024,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5736216496-6093930,6320,0
2 Денвер Наггетс5732256256-6136890,5614,0
3 Миннесота Тимбервулвз5831276586-6488890,5345,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5824346259-6491820,41412,5
5 Оклахома-Сити Тандер5718395764-6141750,31618,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5747106468-59991040,8250,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5842166410-60011000,7245,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6029316376-6458890,48319,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5726316327-6417830,45621,0
5 Сакраменто Кингз5922376474-6767810,37326,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5941186709-64141000,6950,0
2 Даллас Маверикс5834246167-5976920,5866,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5823356156-6338810,39717,5
4 Сан-Антонио Спёрс5822366482-6482800,37918,5
5 Хьюстон Рокетс5615416060-6586710,26824,5

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