Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс прямая трансляция 17.02.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
17 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
|Стив Керр
|Майк Мэлоун
История личных встреч
|29.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 89
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 97
|13.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 107
|15.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 104
|04.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 116
|17.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 134
|03.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102
|09.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 105
|16.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 142
|22.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 98
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|57
|47
|10
|6468-5999
|104
|0,825
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|58
|42
|16
|6410-6001
|100
|0,724
|5,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|59
|41
|18
|6709-6414
|100
|0,695
|7,0
|4
|Майами Хит
|58
|37
|21
|6315-6055
|95
|0,638
|10,5
|5
|Чикаго Буллз
|58
|37
|21
|6520-6394
|95
|0,638
|10,5
|6
|Юта Джаз
|57
|36
|21
|6496-6093
|93
|0,632
|11,0
|7
|Милуоки Бакс
|59
|36
|23
|6670-6466
|95
|0,610
|12,0
|8
|Кливленд Кавальерс
|58
|35
|23
|6186-5946
|93
|0,603
|12,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|57
|34
|23
|6113-6026
|91
|0,596
|13,0
|10
|Даллас Маверикс
|58
|34
|24
|6167-5976
|92
|0,586
|13,5
|11
|Бостон Селтикс
|59
|34
|25
|6420-6095
|93
|0,576
|14,0
|12
|Денвер Наггетс
|57
|32
|25
|6256-6136
|89
|0,561
|15,0
|13
|Торонто Рэпторс
|56
|31
|25
|6091-6002
|87
|0,554
|15,5
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|58
|31
|27
|6586-6488
|89
|0,534
|16,5
|15
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|17,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|59
|29
|30
|6722-6772
|88
|0,492
|19,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|60
|29
|31
|6376-6458
|89
|0,483
|19,5
|18
|Атланта Хоукс
|57
|27
|30
|6380-6373
|84
|0,474
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|20,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|21,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|22,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|58
|24
|34
|6259-6491
|82
|0,414
|23,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|58
|23
|35
|6156-6338
|81
|0,397
|24,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|58
|22
|36
|6482-6482
|80
|0,379
|25,5
|25
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|26,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|59
|19
|40
|6445-6609
|78
|0,322
|29,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|29,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|56
|15
|41
|6060-6586
|71
|0,268
|31,5
|29
|Орландо Мэджик
|59
|13
|46
|6090-6587
|72
|0,220
|35,0
|30
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|35,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|58
|37
|21
|6315-6055
|95
|0,638
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|58
|37
|21
|6520-6394
|95
|0,638
|0,0
|3
|Милуоки Бакс
|59
|36
|23
|6670-6466
|95
|0,610
|1,5
|4
|Кливленд Кавальерс
|58
|35
|23
|6186-5946
|93
|0,603
|2,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|57
|34
|23
|6113-6026
|91
|0,596
|2,5
|6
|Бостон Селтикс
|59
|34
|25
|6420-6095
|93
|0,576
|3,5
|7
|Торонто Рэпторс
|56
|31
|25
|6091-6002
|87
|0,554
|5,0
|8
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|6,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|59
|29
|30
|6722-6772
|88
|0,492
|8,5
|10
|Атланта Хоукс
|57
|27
|30
|6380-6373
|84
|0,474
|9,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|12,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|59
|19
|40
|6445-6609
|78
|0,322
|18,5
|14
|Орландо Мэджик
|59
|13
|46
|6090-6587
|72
|0,220
|24,5
|15
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|24,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|57
|47
|10
|6468-5999
|104
|0,825
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|58
|42
|16
|6410-6001
|100
|0,724
|5,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|59
|41
|18
|6709-6414
|100
|0,695
|7,0
|4
|Юта Джаз
|57
|36
|21
|6496-6093
|93
|0,632
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|58
|34
|24
|6167-5976
|92
|0,586
|13,5
|6
|Денвер Наггетс
|57
|32
|25
|6256-6136
|89
|0,561
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|58
|31
|27
|6586-6488
|89
|0,534
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|60
|29
|31
|6376-6458
|89
|0,483
|19,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|21,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|58
|24
|34
|6259-6491
|82
|0,414
|23,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|58
|23
|35
|6156-6338
|81
|0,397
|24,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|58
|22
|36
|6482-6482
|80
|0,379
|25,5
|13
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|26,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|29,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|56
|15
|41
|6060-6586
|71
|0,268
|31,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|57
|34
|23
|6113-6026
|91
|0,596
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|59
|34
|25
|6420-6095
|93
|0,576
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|56
|31
|25
|6091-6002
|87
|0,554
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|57
|30
|27
|6322-6313
|87
|0,526
|4,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|58
|25
|33
|6092-6176
|83
|0,431
|9,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|58
|37
|21
|6520-6394
|95
|0,638
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|59
|36
|23
|6670-6466
|95
|0,610
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|58
|35
|23
|6186-5946
|93
|0,603
|2,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|59
|19
|40
|6445-6609
|78
|0,322
|18,5
|5
|Детройт Пистонс
|57
|12
|45
|5836-6420
|69
|0,211
|24,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|58
|37
|21
|6315-6055
|95
|0,638
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|59
|29
|30
|6722-6772
|88
|0,492
|8,5
|3
|Атланта Хоукс
|57
|27
|30
|6380-6373
|84
|0,474
|9,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|56
|26
|30
|5984-6155
|82
|0,464
|10,0
|5
|Орландо Мэджик
|59
|13
|46
|6090-6587
|72
|0,220
|24,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|57
|36
|21
|6496-6093
|93
|0,632
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|57
|32
|25
|6256-6136
|89
|0,561
|4,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|58
|31
|27
|6586-6488
|89
|0,534
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|58
|24
|34
|6259-6491
|82
|0,414
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|57
|18
|39
|5764-6141
|75
|0,316
|18,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|57
|47
|10
|6468-5999
|104
|0,825
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|58
|42
|16
|6410-6001
|100
|0,724
|5,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|60
|29
|31
|6376-6458
|89
|0,483
|19,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|57
|26
|31
|6327-6417
|83
|0,456
|21,0
|5
|Сакраменто Кингз
|59
|22
|37
|6474-6767
|81
|0,373
|26,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|59
|41
|18
|6709-6414
|100
|0,695
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|58
|34
|24
|6167-5976
|92
|0,586
|6,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|58
|23
|35
|6156-6338
|81
|0,397
|17,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|58
|22
|36
|6482-6482
|80
|0,379
|18,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|56
|15
|41
|6060-6586
|71
|0,268
|24,5