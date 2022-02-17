Олимпиада 2022: Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация 17 Февраля прямая трансляция
Арена: Снежный парк Гэньтин (Чжанцзякоу, Китай)
17 февраля 2022, четверг. 07:30 МСК. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация. Квалификация, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 07:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Фристайл, оно проводится на арене: Снежный парк Гэньтин (Чжанцзякоу, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.