Канада - США 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
17 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Финал
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - США, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
США
Главные тренеры
|Трой Райан
|Джоэль Джонсон
История личных встреч
|08.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (ж)
|Группа A
|2 : 4
|01.09.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Финал
|2 : 3 ОТ
|27.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|1 : 5