Олимпиада 2022: Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 17 Февраля прямая трансляция
Арена: Кэпитал Индор Стэдиум (Пекин, Китай)
17 февраля 2022, четверг. 13:00 МСК. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Произвольная программа. Квалификация, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Фигурное катание, оно проводится на арене: Кэпитал Индор Стэдиум (Пекин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Текстовая трансляция
16:26
Приветствуем всех любителей фигурного катания! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской произвольной программы на Олимпиаде-2022. Старт запланирован на 13:00 по московскому времени.