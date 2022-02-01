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Эльче - Райо Вальекано 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
18 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 25-й тур
Эльче Райо Вальекано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Райо Вальекано, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
Испания Андони Ираола
История личных встреч
17.10.2021 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано2 : 1Эльче
17.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 0Эльче
08.03.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 31 Райо Вальекано2 : 3Эльче
05.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 10 Эльче1 : 1Райо Вальекано
21.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Райо Вальекано1 : 1Эльче
20.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Эльче2 : 1Райо Вальекано
09.02.2015 Испания - Примера Тур 22 Эльче2 : 0Райо Вальекано
14.09.2014 Испания - Примера Тур 3 Райо Вальекано2 : 3Эльче
18.01.2014 Испания - Примера Тур 20 Эльче2 : 0Райо Вальекано
19.08.2013 Испания - Примера Тур 1 Райо Вальекано3 : 0Эльче
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид24166248-205475,0
2
Лига чемпионов
Севилья24148236-165069,4
3
Лига чемпионов
Бетис24134745-294359,7
4
Лига чемпионов
Барселона23109438-273956,5
5
Лига Европы
Атлетико М24116742-343954,2
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад23108524-213855,1
7 Вильярреал2499638-233650,0
8 Атлетик Б24810625-213447,2
9 Осасуна2488825-273244,4
10 Сельта2487928-253143,1
11 Райо Вальекано23941027-273144,9
12 Валенсия2479836-383041,7
13 Эспаньол24771029-342838,9
14 Эльче24681026-332636,1
15 Мальорка2368922-362637,7
16 Хетафе24671123-272534,7
17 Гранада24591026-362433,3
18
Зона вылета
Алавес24551419-392027,8
19
Зона вылета
Кадис243101120-381926,4
20
Зона вылета
Леванте24281424-501419,4

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