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Майнц - Байер 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
18 февраля 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 23-й тур
Майнц Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Байер, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Байер1 : 0Майнц
13.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Байер2 : 2Майнц
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Майнц0 : 1Байер
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Байер1 : 0Майнц
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 1Байер
08.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц1 : 5Байер
23.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер1 : 0Майнц
28.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер2 : 0Майнц
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Майнц3 : 1Байер
25.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Байер0 : 2Майнц
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария22171470-255278,8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д22151657-364669,7
3
Лига чемпионов
Байер22125558-364162,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг22104843-273451,5
5
Лига Европы
Хоффенхайм22104843-343451,5
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2297634-253451,5
7 Унион2297629-303451,5
8 Кёльн2288634-373248,5
9 Майнц2294931-243147,0
10 Айнтрахт Ф2287733-343147,0
11 Бохум22841024-322842,4
12 Вольфсбург22831123-332740,9
13 Боруссия М22751030-402639,4
14 Герта22651124-452334,8
15 Арминия22410821-292233,3
16
Стыковая зона
Аугсбург22571024-382233,3
17
Зона вылета
Штутгарт22461226-421827,3
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт22341520-571319,7

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