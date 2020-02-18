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Ювентус - Торино 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
18 февраля 2022, пятница. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ювентус Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Торино, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
02.10.2021 Италия - Серия А Тур 7 Торино0 : 1Ювентус
03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Торино2 : 2Ювентус
05.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус2 : 1Торино
04.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Ювентус4 : 1Торино
02.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Торино0 : 1Ювентус
03.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Ювентус1 : 1Торино
15.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Торино0 : 1Ювентус
18.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Торино0 : 1Ювентус
03.01.2018 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус2 : 0Торино
23.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Ювентус4 : 0Торино
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан25174450-265573,3
2
Лига чемпионов
Интер М24166255-205475,0
3
Лига чемпионов
Наполи25165446-175370,7
4
Лига чемпионов
Ювентус25137537-224661,3
5
Лига Европы
Аталанта24128446-294461,1
6
Лига Европы
Лацио25126752-394256,0
7
Квалификация Лиги конференций
Рома25124942-324053,3
8 Фиорентина24123943-343954,2
9 Верона25106947-403648,0
10 Торино24951031-253244,4
11 Эмполи25871038-483141,3
12 Сассуоло2579941-443040,0
13 Болонья24841229-402838,9
14 Специя25751327-462634,7
15 Удинезе2359930-402434,8
16 Сампдория25651433-422330,7
17 Кальяри25491225-462128,0
18
Зона вылета
Венеция24561322-432129,2
19
Зона вылета
Дженоа251121221-461520,0
20
Зона вылета
Салернитана23341617-531318,8

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