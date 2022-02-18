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Лилль - Метц 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
18 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лилль Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Метц, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
08.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Метц3 : 3Лилль
09.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Метц0 : 2Лилль
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Лилль1 : 0Метц
09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Лилль0 : 0Метц
28.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Лилль3 : 1Метц
05.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Метц0 : 3Лилль
06.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Лилль0 : 2Метц
13.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 1 Метц3 : 2Лилль
23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 Метц1 : 4Лилль
09.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль0 : 0Метц
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ24185152-195981,9
2
Лига чемпионов
Марсель24137438-214663,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца24134736-2142-159,7
4
Лига Европы
Страсбург24125746-294156,9
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн24114943-223751,4
6 Монако24107737-263751,4
7 Лион24108633-3037-152,8
8 Ланс24106839-353650,0
9 Нант24105931-283548,6
10 Лилль2498732-353548,6
11 Монпелье241041038-343447,2
12 Брест2487933-363143,1
13 Анже2478930-352940,3
14 Реймс2469927-282737,5
15 Клермон24661224-412433,3
16 Труа24561321-362129,2
17 Лорьян24491120-382129,2
18
Стыковая зона
Сент-Этьен24561324-452129,2
19
Зона вылета
Метц24481225-452027,8
20
Зона вылета
Бордо24481236-612027,8

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