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Борнмут - Ноттингем Форест 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
18 февраля 2022, пятница. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Борнмут Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ноттингем Форест, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Ноттингем Форест1 : 2Борнмут
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Ноттингем Форест0 : 0Борнмут
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Борнмут2 : 0Ноттингем Форест
25.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Ноттингем Форест2 : 1Борнмут
19.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Борнмут1 : 2Ноттингем Форест
26.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 45 Борнмут4 : 1Ноттингем Форест
19.10.2013 Англия - Чемпионшип Тур 12 Ноттингем Форест1 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм30 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс31 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун32 50
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро30 49
7 Ноттингем Форест31 47
8 Шеффилд Юнайтед30 47
9 Вест Бромвич Альбион31 46
10 Лутон Таун30 45
11 Престон Норт Энд32 45
12 Ковентри Сити30 44
13 Сток Сити30 43
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул31 41
16 Суонси Сити30 38
17 Бристоль Сити32 37
18 Бирмингем Сити32 36
19 Кардифф Сити31 35
20 Халл Сити32 33
21 Рединг31 23
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед30 21
23
Зона вылета
Дерби Каунти31 18
24
Зона вылета
Барнсли30 17

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