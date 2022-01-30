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Торонто Мэйпл Лифс - Питтсбург Пингвинз 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
СШАМайк Салливан
История личных встреч
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс0 : 2Питтсбург Пингвинз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 1Торонто Мэйпл Лифс
21.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0Питтсбург Пингвинз
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 1Торонто Мэйпл Лифс
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Питтсбург Пингвинз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 5Торонто Мэйпл Лифс
19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс0 : 3Питтсбург Пингвинз
11.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Питтсбург Пингвинз
18.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш482843139193-1357477,1
2 Флорида Пантерз4824723210197-1417174,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5025425311169-1327070,0
5 Каролина Харрикейнз4728310411163-1126872,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс4826141313147-1236668,8
7 Торонто Мэйпл Лифс4625421212167-1256570,7
8 Миннесота Уайлд4522443012174-1346370,0
9 Вашингтон Кэпиталз5122322715166-1426361,8
10 Калгари Флэймз4724220613164-1126266,0
11 Сент-Луис Блюз4725122314167-1316164,9
12 Нэшвилл Предаторз4922512217150-1386061,2
13 Вегас Голден Найтс4922241218162-1455960,2
14 Бостон Брюинз4724212216136-1325861,7
15 Эдмонтон Ойлерз4721230318154-1495558,5
16 Лос-Анджелес Кингз4820222517138-1355557,3
17 Анахайм Дакс5016434518146-1475555,0
18 Даллас Старз4718621119141-1425457,4
19 Виннипег Джетс4718214418137-1405053,2
20 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
21 Детройт Ред Уингз5013721522144-1745050,0
22 Сан-Хосе Шаркс4715611321126-1454851,1
23 Коламбус Блю Джекетс4715531023149-1734750,0
24 Чикаго Блэкхоукс4911431624120-1634343,9
25 Нью-Йорк Айлендерс4315113320105-1224046,5
26 Баффало Сэйбрз4813121724131-1674041,7
27 Филадельфия Флайерз4811404524122-1673940,6
28 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
29 Оттава Сенаторз4614211325124-1503841,3
30 Сиэтл Кракен4914111329129-1733636,7
31 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
32 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4824723210197-1417174,0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Питтсбург Пингвинз5025425311169-1327070,0
4 Каролина Харрикейнз4728310411163-1126872,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс4826141313147-1236668,8
6 Торонто Мэйпл Лифс4625421212167-1256570,7
7 Вашингтон Кэпиталз5122322715166-1426361,8
8 Бостон Брюинз4724212216136-1325861,7
9 Детройт Ред Уингз5013721522144-1745050,0
10 Коламбус Блю Джекетс4715531023149-1734750,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4315113320105-1224046,5
12 Баффало Сэйбрз4813121724131-1674041,7
13 Филадельфия Флайерз4811404524122-1673940,6
14 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
15 Оттава Сенаторз4614211325124-1503841,3
16 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш482843139193-1357477,1
2 Миннесота Уайлд4522443012174-1346370,0
3 Калгари Флэймз4724220613164-1126266,0
4 Сент-Луис Блюз4725122314167-1316164,9
5 Нэшвилл Предаторз4922512217150-1386061,2
6 Вегас Голден Найтс4922241218162-1455960,2
7 Эдмонтон Ойлерз4721230318154-1495558,5
8 Лос-Анджелес Кингз4820222517138-1355557,3
9 Анахайм Дакс5016434518146-1475555,0
10 Даллас Старз4718621119141-1425457,4
11 Виннипег Джетс4718214418137-1405053,2
12 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
13 Сан-Хосе Шаркс4715611321126-1454851,1
14 Чикаго Блэкхоукс4911431624120-1634343,9
15 Сиэтл Кракен4914111329129-1733636,7
16 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Питтсбург Пингвинз5025425311169-1327070,0
2 Каролина Харрикейнз4728310411163-1126872,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс4826141313147-1236668,8
4 Вашингтон Кэпиталз5122322715166-1426361,8
5 Коламбус Блю Джекетс4715531023149-1734750,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4315113320105-1224046,5
7 Филадельфия Флайерз4811404524122-1673940,6
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4824723210197-1417174,0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4625421212167-1256570,7
4 Бостон Брюинз4724212216136-1325861,7
5 Детройт Ред Уингз5013721522144-1745050,0
6 Баффало Сэйбрз4813121724131-1674041,7
7 Оттава Сенаторз4614211325124-1503841,3
8 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш482843139193-1357477,1
2 Миннесота Уайлд4522443012174-1346370,0
3 Сент-Луис Блюз4725122314167-1316164,9
4 Нэшвилл Предаторз4922512217150-1386061,2
5 Даллас Старз4718621119141-1425457,4
6 Виннипег Джетс4718214418137-1405053,2
7 Чикаго Блэкхоукс4911431624120-1634343,9
8 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4724220613164-1126266,0
2 Вегас Голден Найтс4922241218162-1455960,2
3 Эдмонтон Ойлерз4721230318154-1495558,5
4 Лос-Анджелес Кингз4820222517138-1355557,3
5 Анахайм Дакс5016434518146-1475555,0
6 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
7 Сан-Хосе Шаркс4715611321126-1454851,1
8 Сиэтл Кракен4914111329129-1733636,7

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