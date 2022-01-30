Чикаго Блэкхоукс - Коламбус Блю Джекетс 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
18 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Дерек Кинг (и.о.)
|Брэд Ларсен
История личных встреч
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|24.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|14.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|01.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|30.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|30.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|48
|28
|4
|3
|1
|3
|9
|193-135
|74
|77,1
|2
|Флорида Пантерз
|48
|24
|7
|2
|3
|2
|10
|197-141
|71
|74,0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|50
|25
|4
|2
|5
|3
|11
|169-132
|70
|70,0
|5
|Каролина Харрикейнз
|47
|28
|3
|1
|0
|4
|11
|163-112
|68
|72,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|48
|26
|1
|4
|1
|3
|13
|147-123
|66
|68,8
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|46
|25
|4
|2
|1
|2
|12
|167-125
|65
|70,7
|8
|Миннесота Уайлд
|45
|22
|4
|4
|3
|0
|12
|174-134
|63
|70,0
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|51
|22
|3
|2
|2
|7
|15
|166-142
|63
|61,8
|10
|Калгари Флэймз
|47
|24
|2
|2
|0
|6
|13
|164-112
|62
|66,0
|11
|Сент-Луис Блюз
|47
|25
|1
|2
|2
|3
|14
|167-131
|61
|64,9
|12
|Нэшвилл Предаторз
|49
|22
|5
|1
|2
|2
|17
|150-138
|60
|61,2
|13
|Вегас Голден Найтс
|49
|22
|2
|4
|1
|2
|18
|162-145
|59
|60,2
|14
|Бостон Брюинз
|47
|24
|2
|1
|2
|2
|16
|136-132
|58
|61,7
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|47
|21
|2
|3
|0
|3
|18
|154-149
|55
|58,5
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|48
|20
|2
|2
|2
|5
|17
|138-135
|55
|57,3
|17
|Анахайм Дакс
|50
|16
|4
|3
|4
|5
|18
|146-147
|55
|55,0
|18
|Даллас Старз
|47
|18
|6
|2
|1
|1
|19
|141-142
|54
|57,4
|19
|Виннипег Джетс
|47
|18
|2
|1
|4
|4
|18
|137-140
|50
|53,2
|20
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|50
|13
|7
|2
|1
|5
|22
|144-174
|50
|50,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|47
|15
|6
|1
|1
|3
|21
|126-145
|48
|51,1
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|47
|15
|5
|3
|1
|0
|23
|149-173
|47
|50,0
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|49
|11
|4
|3
|1
|6
|24
|120-163
|43
|43,9
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|43
|15
|1
|1
|3
|3
|20
|105-122
|40
|46,5
|26
|Баффало Сэйбрз
|48
|13
|1
|2
|1
|7
|24
|131-167
|40
|41,7
|27
|Филадельфия Флайерз
|48
|11
|4
|0
|4
|5
|24
|122-167
|39
|40,6
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|29
|Оттава Сенаторз
|46
|14
|2
|1
|1
|3
|25
|124-150
|38
|41,3
|30
|Сиэтл Кракен
|49
|14
|1
|1
|1
|3
|29
|129-173
|36
|36,7
|31
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
|32
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|48
|24
|7
|2
|3
|2
|10
|197-141
|71
|74,0
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|50
|25
|4
|2
|5
|3
|11
|169-132
|70
|70,0
|4
|Каролина Харрикейнз
|47
|28
|3
|1
|0
|4
|11
|163-112
|68
|72,3
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|48
|26
|1
|4
|1
|3
|13
|147-123
|66
|68,8
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|46
|25
|4
|2
|1
|2
|12
|167-125
|65
|70,7
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|51
|22
|3
|2
|2
|7
|15
|166-142
|63
|61,8
|8
|Бостон Брюинз
|47
|24
|2
|1
|2
|2
|16
|136-132
|58
|61,7
|9
|Детройт Ред Уингз
|50
|13
|7
|2
|1
|5
|22
|144-174
|50
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|47
|15
|5
|3
|1
|0
|23
|149-173
|47
|50,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|43
|15
|1
|1
|3
|3
|20
|105-122
|40
|46,5
|12
|Баффало Сэйбрз
|48
|13
|1
|2
|1
|7
|24
|131-167
|40
|41,7
|13
|Филадельфия Флайерз
|48
|11
|4
|0
|4
|5
|24
|122-167
|39
|40,6
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|15
|Оттава Сенаторз
|46
|14
|2
|1
|1
|3
|25
|124-150
|38
|41,3
|16
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|48
|28
|4
|3
|1
|3
|9
|193-135
|74
|77,1
|2
|Миннесота Уайлд
|45
|22
|4
|4
|3
|0
|12
|174-134
|63
|70,0
|3
|Калгари Флэймз
|47
|24
|2
|2
|0
|6
|13
|164-112
|62
|66,0
|4
|Сент-Луис Блюз
|47
|25
|1
|2
|2
|3
|14
|167-131
|61
|64,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|49
|22
|5
|1
|2
|2
|17
|150-138
|60
|61,2
|6
|Вегас Голден Найтс
|49
|22
|2
|4
|1
|2
|18
|162-145
|59
|60,2
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|47
|21
|2
|3
|0
|3
|18
|154-149
|55
|58,5
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|48
|20
|2
|2
|2
|5
|17
|138-135
|55
|57,3
|9
|Анахайм Дакс
|50
|16
|4
|3
|4
|5
|18
|146-147
|55
|55,0
|10
|Даллас Старз
|47
|18
|6
|2
|1
|1
|19
|141-142
|54
|57,4
|11
|Виннипег Джетс
|47
|18
|2
|1
|4
|4
|18
|137-140
|50
|53,2
|12
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|47
|15
|6
|1
|1
|3
|21
|126-145
|48
|51,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|49
|11
|4
|3
|1
|6
|24
|120-163
|43
|43,9
|15
|Сиэтл Кракен
|49
|14
|1
|1
|1
|3
|29
|129-173
|36
|36,7
|16
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Питтсбург Пингвинз
|50
|25
|4
|2
|5
|3
|11
|169-132
|70
|70,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|47
|28
|3
|1
|0
|4
|11
|163-112
|68
|72,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|48
|26
|1
|4
|1
|3
|13
|147-123
|66
|68,8
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|51
|22
|3
|2
|2
|7
|15
|166-142
|63
|61,8
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|47
|15
|5
|3
|1
|0
|23
|149-173
|47
|50,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|43
|15
|1
|1
|3
|3
|20
|105-122
|40
|46,5
|7
|Филадельфия Флайерз
|48
|11
|4
|0
|4
|5
|24
|122-167
|39
|40,6
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|48
|24
|7
|2
|3
|2
|10
|197-141
|71
|74,0
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|46
|25
|4
|2
|1
|2
|12
|167-125
|65
|70,7
|4
|Бостон Брюинз
|47
|24
|2
|1
|2
|2
|16
|136-132
|58
|61,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|50
|13
|7
|2
|1
|5
|22
|144-174
|50
|50,0
|6
|Баффало Сэйбрз
|48
|13
|1
|2
|1
|7
|24
|131-167
|40
|41,7
|7
|Оттава Сенаторз
|46
|14
|2
|1
|1
|3
|25
|124-150
|38
|41,3
|8
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|48
|28
|4
|3
|1
|3
|9
|193-135
|74
|77,1
|2
|Миннесота Уайлд
|45
|22
|4
|4
|3
|0
|12
|174-134
|63
|70,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|47
|25
|1
|2
|2
|3
|14
|167-131
|61
|64,9
|4
|Нэшвилл Предаторз
|49
|22
|5
|1
|2
|2
|17
|150-138
|60
|61,2
|5
|Даллас Старз
|47
|18
|6
|2
|1
|1
|19
|141-142
|54
|57,4
|6
|Виннипег Джетс
|47
|18
|2
|1
|4
|4
|18
|137-140
|50
|53,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|49
|11
|4
|3
|1
|6
|24
|120-163
|43
|43,9
|8
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|47
|24
|2
|2
|0
|6
|13
|164-112
|62
|66,0
|2
|Вегас Голден Найтс
|49
|22
|2
|4
|1
|2
|18
|162-145
|59
|60,2
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|47
|21
|2
|3
|0
|3
|18
|154-149
|55
|58,5
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|48
|20
|2
|2
|2
|5
|17
|138-135
|55
|57,3
|5
|Анахайм Дакс
|50
|16
|4
|3
|4
|5
|18
|146-147
|55
|55,0
|6
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|47
|15
|6
|1
|1
|3
|21
|126-145
|48
|51,1
|8
|Сиэтл Кракен
|49
|14
|1
|1
|1
|3
|29
|129-173
|36
|36,7