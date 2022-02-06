Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс прямая трансляция 18.02.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
18 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|04.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 107
|02.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 139
|09.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 92
|13.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 107
|28.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 103
|13.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|143 : 130
|05.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 123
|07.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 84
|04.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 118
|26.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 123
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|58
|48
|10
|6592-6120
|106
|0,828
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|59
|42
|17
|6526-6118
|101
|0,712
|6,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|60
|41
|19
|6828-6537
|101
|0,683
|8,0
|4
|Чикаго Буллз
|59
|38
|21
|6645-6512
|97
|0,644
|10,5
|5
|Майами Хит
|58
|37
|21
|6315-6055
|95
|0,638
|11,0
|6
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|12,0
|7
|Милуоки Бакс
|59
|36
|23
|6670-6466
|95
|0,610
|12,5
|8
|Кливленд Кавальерс
|58
|35
|23
|6186-5946
|93
|0,603
|13,0
|9
|Филадельфия Сиксерс
|57
|34
|23
|6113-6026
|91
|0,596
|13,5
|10
|Даллас Маверикс
|58
|34
|24
|6167-5976
|92
|0,586
|14,0
|11
|Денвер Наггетс
|58
|33
|25
|6373-6252
|91
|0,569
|15,0
|12
|Бостон Селтикс
|60
|34
|26
|6531-6207
|94
|0,567
|15,0
|13
|Торонто Рэпторс
|57
|32
|25
|6194-6093
|89
|0,561
|15,5
|14
|Бруклин Нетс
|58
|31
|27
|6433-6419
|89
|0,534
|17,0
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|59
|31
|28
|6677-6591
|90
|0,525
|17,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|59
|29
|30
|6722-6772
|88
|0,492
|19,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|60
|29
|31
|6376-6458
|89
|0,483
|20,0
|18
|Атланта Хоукс
|58
|28
|30
|6510-6482
|86
|0,483
|20,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|57
|26
|31
|6092-6268
|83
|0,456
|21,5
|21
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|59
|25
|34
|6382-6610
|84
|0,424
|23,5
|22
|Нью-Йорк Никс
|59
|25
|34
|6198-6287
|84
|0,424
|23,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|58
|23
|35
|6156-6338
|81
|0,397
|25,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|59
|23
|36
|6596-6588
|82
|0,390
|25,5
|25
|Сакраменто Кингз
|60
|22
|38
|6592-6892
|82
|0,367
|27,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|60
|20
|40
|6558-6717
|80
|0,333
|29,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|58
|18
|40
|5870-6255
|76
|0,310
|30,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|57
|15
|42
|6181-6710
|72
|0,263
|32,5
|29
|Детройт Пистонс
|58
|13
|45
|5948-6531
|71
|0,224
|35,0
|30
|Орландо Мэджик
|60
|13
|47
|6199-6717
|73
|0,217
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|59
|38
|21
|6645-6512
|97
|0,644
|0,0
|2
|Майами Хит
|58
|37
|21
|6315-6055
|95
|0,638
|0,5
|3
|Милуоки Бакс
|59
|36
|23
|6670-6466
|95
|0,610
|2,0
|4
|Кливленд Кавальерс
|58
|35
|23
|6186-5946
|93
|0,603
|2,5
|5
|Филадельфия Сиксерс
|57
|34
|23
|6113-6026
|91
|0,596
|3,0
|6
|Бостон Селтикс
|60
|34
|26
|6531-6207
|94
|0,567
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|57
|32
|25
|6194-6093
|89
|0,561
|5,0
|8
|Бруклин Нетс
|58
|31
|27
|6433-6419
|89
|0,534
|6,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|59
|29
|30
|6722-6772
|88
|0,492
|9,0
|10
|Атланта Хоукс
|58
|28
|30
|6510-6482
|86
|0,483
|9,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|57
|26
|31
|6092-6268
|83
|0,456
|11,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|59
|25
|34
|6198-6287
|84
|0,424
|13,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|60
|20
|40
|6558-6717
|80
|0,333
|18,5
|14
|Детройт Пистонс
|58
|13
|45
|5948-6531
|71
|0,224
|24,5
|15
|Орландо Мэджик
|60
|13
|47
|6199-6717
|73
|0,217
|25,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|58
|48
|10
|6592-6120
|106
|0,828
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|59
|42
|17
|6526-6118
|101
|0,712
|6,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|60
|41
|19
|6828-6537
|101
|0,683
|8,0
|4
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|12,0
|5
|Даллас Маверикс
|58
|34
|24
|6167-5976
|92
|0,586
|14,0
|6
|Денвер Наггетс
|58
|33
|25
|6373-6252
|91
|0,569
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|59
|31
|28
|6677-6591
|90
|0,525
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|60
|29
|31
|6376-6458
|89
|0,483
|20,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|59
|25
|34
|6382-6610
|84
|0,424
|23,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|58
|23
|35
|6156-6338
|81
|0,397
|25,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|59
|23
|36
|6596-6588
|82
|0,390
|25,5
|13
|Сакраменто Кингз
|60
|22
|38
|6592-6892
|82
|0,367
|27,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|58
|18
|40
|5870-6255
|76
|0,310
|30,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|57
|15
|42
|6181-6710
|72
|0,263
|32,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|57
|34
|23
|6113-6026
|91
|0,596
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|60
|34
|26
|6531-6207
|94
|0,567
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|57
|32
|25
|6194-6093
|89
|0,561
|2,0
|4
|Бруклин Нетс
|58
|31
|27
|6433-6419
|89
|0,534
|3,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|59
|25
|34
|6198-6287
|84
|0,424
|10,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|59
|38
|21
|6645-6512
|97
|0,644
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|59
|36
|23
|6670-6466
|95
|0,610
|2,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|58
|35
|23
|6186-5946
|93
|0,603
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|60
|20
|40
|6558-6717
|80
|0,333
|18,5
|5
|Детройт Пистонс
|58
|13
|45
|5948-6531
|71
|0,224
|24,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|58
|37
|21
|6315-6055
|95
|0,638
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|59
|29
|30
|6722-6772
|88
|0,492
|8,5
|3
|Атланта Хоукс
|58
|28
|30
|6510-6482
|86
|0,483
|9,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|57
|26
|31
|6092-6268
|83
|0,456
|10,5
|5
|Орландо Мэджик
|60
|13
|47
|6199-6717
|73
|0,217
|25,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|58
|33
|25
|6373-6252
|91
|0,569
|3,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|59
|31
|28
|6677-6591
|90
|0,525
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|59
|25
|34
|6382-6610
|84
|0,424
|11,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|58
|18
|40
|5870-6255
|76
|0,310
|18,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|58
|48
|10
|6592-6120
|106
|0,828
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|59
|42
|17
|6526-6118
|101
|0,712
|6,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|60
|29
|31
|6376-6458
|89
|0,483
|20,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,0
|5
|Сакраменто Кингз
|60
|22
|38
|6592-6892
|82
|0,367
|27,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|60
|41
|19
|6828-6537
|101
|0,683
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|58
|34
|24
|6167-5976
|92
|0,586
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|58
|23
|35
|6156-6338
|81
|0,397
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|59
|23
|36
|6596-6588
|82
|0,390
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|57
|15
|42
|6181-6710
|72
|0,263
|24,5