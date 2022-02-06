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Милуоки Бакс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 18.02.2022

Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
18 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАМайк Буденхольцер
СШАДок Риверс
История личных встреч
10.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 118Милуоки Бакс
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс132 : 94Филадельфия Сиксерс
23.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс124 : 117Филадельфия Сиксерс
18.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс105 : 109Милуоки Бакс
23.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс119 : 98Филадельфия Сиксерс
07.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс112 : 101Филадельфия Сиксерс
25.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс121 : 109Милуоки Бакс
05.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс122 : 128Милуоки Бакс
17.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс125 : 130Филадельфия Сиксерс
25.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс123 : 108Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5848106592-61201060,8280,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5942176526-61181010,7126,5
3 Мемфис Гриззлиз6041196828-65371010,6838,0
4 Чикаго Буллз5938216645-6512970,64410,5
5 Майами Хит5837216315-6055950,63811,0
6 Юта Джаз5836226597-6199940,62112,0
7 Милуоки Бакс5936236670-6466950,61012,5
8 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,60313,0
9 Филадельфия Сиксерс5734236113-6026910,59613,5
10 Даллас Маверикс5834246167-5976920,58614,0
11 Денвер Наггетс5833256373-6252910,56915,0
12 Бостон Селтикс6034266531-6207940,56715,0
13 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,56115,5
14 Бруклин Нетс5831276433-6419890,53417,0
15 Миннесота Тимбервулвз5931286677-6591900,52517,5
16 Шарлотт Хорнетс5929306722-6772880,49219,5
17 Лос-Анджелес Клипперс6029316376-6458890,48320,0
18 Атланта Хоукс5828306510-6482860,48320,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,0
20 Вашингтон Уизардс5726316092-6268830,45621,5
21 Портленд Трэйл Блэйзерс5925346382-6610840,42423,5
22 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42423,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5823356156-6338810,39725,0
24 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39025,5
25 Сакраменто Кингз6022386592-6892820,36727,0
26 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33329,0
27 Оклахома-Сити Тандер5818405870-6255760,31030,0
28 Хьюстон Рокетс5715426181-6710720,26332,5
29 Детройт Пистонс5813455948-6531710,22435,0
30 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21736,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5938216645-6512970,6440,0
2 Майами Хит5837216315-6055950,6380,5
3 Милуоки Бакс5936236670-6466950,6102,0
4 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,6032,5
5 Филадельфия Сиксерс5734236113-6026910,5963,0
6 Бостон Селтикс6034266531-6207940,5674,5
7 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,5615,0
8 Бруклин Нетс5831276433-6419890,5346,5
9 Шарлотт Хорнетс5929306722-6772880,4929,0
10 Атланта Хоукс5828306510-6482860,4839,5
11 Вашингтон Уизардс5726316092-6268830,45611,0
12 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42413,0
13 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33318,5
14 Детройт Пистонс5813455948-6531710,22424,5
15 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21725,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5848106592-61201060,8280,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5942176526-61181010,7126,5
3 Мемфис Гриззлиз6041196828-65371010,6838,0
4 Юта Джаз5836226597-6199940,62112,0
5 Даллас Маверикс5834246167-5976920,58614,0
6 Денвер Наггетс5833256373-6252910,56915,0
7 Миннесота Тимбервулвз5931286677-6591900,52517,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6029316376-6458890,48320,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5925346382-6610840,42423,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5823356156-6338810,39725,0
12 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39025,5
13 Сакраменто Кингз6022386592-6892820,36727,0
14 Оклахома-Сити Тандер5818405870-6255760,31030,0
15 Хьюстон Рокетс5715426181-6710720,26332,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5734236113-6026910,5960,0
2 Бостон Селтикс6034266531-6207940,5671,5
3 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,5612,0
4 Бруклин Нетс5831276433-6419890,5343,5
5 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42410,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5938216645-6512970,6440,0
2 Милуоки Бакс5936236670-6466950,6102,0
3 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,6032,5
4 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33318,5
5 Детройт Пистонс5813455948-6531710,22424,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5837216315-6055950,6380,0
2 Шарлотт Хорнетс5929306722-6772880,4928,5
3 Атланта Хоукс5828306510-6482860,4839,0
4 Вашингтон Уизардс5726316092-6268830,45610,5
5 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21725,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5836226597-6199940,6210,0
2 Денвер Наггетс5833256373-6252910,5693,0
3 Миннесота Тимбервулвз5931286677-6591900,5255,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5925346382-6610840,42411,5
5 Оклахома-Сити Тандер5818405870-6255760,31018,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5848106592-61201060,8280,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5942176526-61181010,7126,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6029316376-6458890,48320,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,0
5 Сакраменто Кингз6022386592-6892820,36727,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6041196828-65371010,6830,0
2 Даллас Маверикс5834246167-5976920,5866,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5823356156-6338810,39717,0
4 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39017,5
5 Хьюстон Рокетс5715426181-6710720,26324,5

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