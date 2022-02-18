Олимпиада 2022: Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала. Швеция - Великобритания 18 Февраля прямая трансляция

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. 1/2 финала. Швеция - Великобритания. Квалификация, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 15:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Кёрлинг, оно проводится на арене: Акватикс Центр (Пекин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.