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Пятница 18 февраля

03:00  ru Филадельфия - Вашингтон 03:00  ru Рейнджерс - Детройт 03:00  ru Торонто - Питтсбург 03:00  ru Монреаль - Сент-Луис
03:00  ru Баффало - Оттава 03:00  ru Шарлотт - Майами 03:30  ru Айлендерс - Бостон 03:30  ru Бруклин - Вашингтон
04:00  ru Виннипег - Сиэтл 04:00  ru Нью-Орлеан - Даллас 04:30  ru Чикаго - Коламбус 04:30  ru Милуоки - Филадельфия
05:00  ru Эдмонтон - Анахайм 06:30  ru Сан-Хосе - Ванкувер 06:30  ru Клипперс - Хьюстон 22:30  ru Майнц - Байер
22:45  ru Ювентус - Торино 22:45  ru Борнмут - Ноттингем 23:00  ru Эльче - Райо Вальекано 23:00  ru Лилль - Метц
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15:00  ru Бобслей. Женщины 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Швеция-Британия 16:10  ru Хоккей.М.Россия - Швеция 16:30  ru Бобслей. Женщины
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Олимпиада 2022: Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м 18 Февраля прямая трансляция

Арена: Национальный конькобежный Овал (Пекин, Китай)
18 февраля 2022, пятница. 11:30 МСК. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. 1000 м. Квалификация, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Конькобежный спорт, оно проводится на арене: Национальный конькобежный Овал (Пекин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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