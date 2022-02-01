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Финляндия - Словакия 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
18 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), 1/2 финала
Финляндия Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Словакия, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Словакия
Главные тренеры
ФинляндияЮкка Ялонен
КанадаКрэйг Рэмзи
История личных встреч
10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Финляндия6 : 2Словакия
11.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Словакия2 : 4Финляндия
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. Тур 6 Словакия0 : 5Финляндия
09.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. Тур 5 Финляндия3 : 0Словакия
16.05.2013 ЧМ-2013 1/4 финала Финляндия4 : 3Словакия
04.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. Тур 2 Финляндия2 : 0Словакия
06.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. Тур 2 Финляндия1 : 0Словакия
07.05.2011 ЧМ-2011 Группа Е. Тур 2 Финляндия2 : 1Словакия
17.05.2010 ЧМ-2010 Группа Е. Тур 2 Финляндия5 : 2Словакия
28.02.2010 Олимпийские игры 2010 За 3-е место Финляндия5 : 3Словакия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Олимпиады-2022 по хоккею: Финляндия — Словакия. Начало встречи запланировано на 07:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
Метка
QP2
 Дания
Латвия
3 : 2
QP4
 Словакия
Германия
4 : 0
QP3
 Чехия
Швейцария
2 : 4
QP1
 Канада
Китай
7 : 2
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Словакия
2 : 3 Б
QF3
 Россия
Дания
3 : 1
QF2
 Финляндия
Швейцария
5 : 1
QF4
 Швеция
Канада
2 : 0
1/2 финала
Метка
SF1
 Финляндия
Словакия
18.02
SF2
 Россия
Швеция
18.02
За 3-е место
Метка
F3
19.02
Финал
Метка
F1
20.02

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