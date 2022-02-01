Финляндия - Словакия 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
18 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Словакия, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Словакия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|10.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|6 : 2
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|2 : 4
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 6
|0 : 5
|09.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 5
|3 : 0
|16.05.2013
|ЧМ-2013
|1/4 финала
|4 : 3
|04.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 2
|2 : 0
|06.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 2
|1 : 0
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа Е. Тур 2
|2 : 1
|17.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа Е. Тур 2
|5 : 2
|28.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|За 3-е место
|5 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Олимпиады-2022 по хоккею: Финляндия — Словакия. Начало встречи запланировано на 07:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|3 : 2
QP4
| Словакия
Германия
|4 : 0
QP3
| Чехия
Швейцария
|2 : 4
QP1
| Канада
Китай
|7 : 2
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Словакия
|2 : 3 Б
QF3
| Россия
Дания
|3 : 1
QF2
| Финляндия
Швейцария
|5 : 1
QF4
| Швеция
Канада
|2 : 0
1/2 финала
|Метка
SF1
| Финляндия
Словакия
|18.02
SF2
| Россия
Швеция
|18.02
За 3-е место
|Метка
F3
|19.02
Финал
|Метка
F1
|20.02