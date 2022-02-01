Россия - Швеция 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
18 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Швеция, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Швеция
Главные тренеры
|Алексей Юрьевич Жамнов
|Юхан Гарпенлёв
История личных встреч
|16.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|0 : 1
|13.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 2
|31.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|3 : 2 Б
|12.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|4 : 6
|13.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2 Б
|17.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|3 : 4 Б
|07.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 2 Б
|08.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|5 : 2
|12.12.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 3
|09.11.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 5 Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Олимпиады-2022 по хоккею: Россия — Швеция. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|3 : 2
QP4
| Словакия
Германия
|4 : 0
QP3
| Чехия
Швейцария
|2 : 4
QP1
| Канада
Китай
|7 : 2
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Словакия
|2 : 3 Б
QF3
| Россия
Дания
|3 : 1
QF2
| Финляндия
Швейцария
|5 : 1
QF4
| Швеция
Канада
|2 : 0
1/2 финала
|Метка
SF1
| Финляндия
Словакия
|18.02
SF2
| Россия
Швеция
|18.02
За 3-е место
|Метка
F3
|19.02
Финал
|Метка
F1
|20.02