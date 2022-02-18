Биатлон. Олимпийские игры-2022: Пекин, Китай. Мужчины. 15 км Масс-старт 18 Февраля прямая трансляция
Олимпийские игры-2022. Биатлон
18 февраля 2022, пятница. 12:00 МСК. Пекин, Китай. Мужчины. 15 км Масс-старт
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. 15 км Масс-старт. Квалификация, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Биатлон. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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19:35
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на 15 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 12:00 по московскому времени.