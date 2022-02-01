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Боавишта - Бенфика 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263
18 февраля 2022, пятница. 23:15 МСК. Португалия - Примейра, 23-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия);
Боавишта Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Бенфика, которое состоится 18 Февраля 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Бесса (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Арманду Пети
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
25.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 1 3 : 2Боавишта
20.09.2021 Португалия - Примейра Тур 6 Бенфика3 : 1Боавишта
13.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика2 : 0Боавишта
03.11.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Боавишта3 : 0Бенфика
04.07.2020 Португалия - Примейра Тур 30 Бенфика3 : 1Боавишта
06.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Боавишта1 : 4Бенфика
29.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика5 : 1Боавишта
18.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Боавишта0 : 2Бенфика
17.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика4 : 0Боавишта
16.09.2017 Португалия - Примейра Тур 6 Боавишта2 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту22193057-166090,9
2
Лига чемпионов
Спортинг22173243-155481,8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика22162458-205075,8
4
Квалификация Лиги конференций
Брага22125539-234162,1
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте22107533-243756,1
6 Витория Гимарайнш2286832-273045,5
7 Эшторил2279626-243045,5
8 Маритиму2277828-302842,4
9 Портимоненсе2276922-242740,9
10 Санта-Клара22661026-412436,4
11 Визела2258924-372334,8
12 Боавишта22312725-342131,8
13 Пасуш де Феррейра2249916-262131,8
14 Тондела22621429-442030,3
15 Фамаликан22481028-372030,3
16
Стыковая зона
Морейренсе22471122-371928,8
17
Зона вылета
Арока22461219-411827,3
18
Зона вылета
Белененсеш22361314-411522,7

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