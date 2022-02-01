Швеция - Словакия 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
19 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), За 3-е место
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Словакия, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Словакия
Главные тренеры
|Юхан Гарпенлёв
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|11.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|4 : 1
|30.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|3 : 1
|12.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|16.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|4 : 2
|16.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. Тур 5
|3 : 1
|25.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|1/4 финала
|3 : 4
|09.05.2007
|ЧМ-2007
|1/4 финала
|7 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место Олимпиады-2022 по хоккею: Швеция — Словакия. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|3 : 2
QP4
| Словакия
Германия
|4 : 0
QP3
| Чехия
Швейцария
|2 : 4
QP1
| Канада
Китай
|7 : 2
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Словакия
|2 : 3 Б
QF3
| Россия
Дания
|3 : 1
QF2
| Финляндия
Швейцария
|5 : 1
QF4
| Швеция
Канада
|2 : 0
1/2 финала
|Метка
SF1
| Финляндия
Словакия
|2 : 0
SF2
| Россия
Швеция
|2 : 1 Б
За 3-е место
|Метка
F3
| Швеция
Словакия
|19.02
Финал
|Метка
F1
| Финляндия
Россия
|20.02